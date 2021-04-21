Карасева назначили арбитром на матчи Евро

Новости

МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе 00:46
Байден заявил о готовности отдать часть вакцин от COVID-19 другим странам 00:27
Захарова предложила Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран ЕС 00:09
Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020 00:04
Задержанным за подготовку переворота в Беларуси предъявили обвинения 21.04.2021
Песков заявил о внешней угрозе России и Беларуси 21.04.2021
В центре Москвы ограничили движение из-за крупного пожара 21.04.2021
МЧС сообщило о локализации пожара в центре Москвы 21.04.2021
Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана 21.04.2021
Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы 21.04.2021
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом всего 374 военнослужащих 21.04.2021
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов 21.04.2021
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях 21.04.2021
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством 21.04.2021
Песков: С Россией бесперспективно говорить в стилистике требований 21.04.2021
МОК намерен изменить олимпийский девиз 21.04.2021
В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей 21.04.2021
В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей 21.04.2021
Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН 21.04.2021
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020 21.04.2021
Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока 21.04.2021
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян 21.04.2021
В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов 21.04.2021
Умерла вдова балетмейстера Игоря Моисеева 21.04.2021
Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены 21.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 23:28
Рубрика: Спорт

Хорошо свистит

Карасева назначили арбитром на матчи Евро
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8438)
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года, которые должны пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

В судейскую бригаду Карасева на Евро войдут линейные Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

"Милан" стал девятым футбольным клубом, покинувшим Суперлигу

Сергей Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. На чемпионате России работает с 2008 года. С 2010-го является арбитром ФИФА, в 2016-м Карасев был назначен одним из 18 судей чемпионата Европы во Франции. Он обслуживал матчи групповой стадии между сборными Румынии и Швейцарии, а также Исландии и Венгрии. На Олимпийских играх в Рио отсудил матч Япония - Колумбия. На чемпионате мира-2018 в России Карасев был главным арбитром встречи между командами Австралии и Перу.

Спорт Футбол Чемпионат Европы

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово в 2024 году
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов