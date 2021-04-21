Карасева назначили арбитром на матчи Евро

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года, которые должны пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

В судейскую бригаду Карасева на Евро войдут линейные Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Сергей Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. На чемпионате России работает с 2008 года. С 2010-го является арбитром ФИФА, в 2016-м Карасев был назначен одним из 18 судей чемпионата Европы во Франции. Он обслуживал матчи групповой стадии между сборными Румынии и Швейцарии, а также Исландии и Венгрии. На Олимпийских играх в Рио отсудил матч Япония - Колумбия. На чемпионате мира-2018 в России Карасев был главным арбитром встречи между командами Австралии и Перу.