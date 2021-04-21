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21.04.2021 22:42
Рубрика: В мире

Картели используют новые методы вербовки американцев для перевозки мигрантов

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Мексиканские картели на южной границе проводят активную вербовку американских подростков в социальных сетях, чтобы заставить их выполнять работу по незаконному ввозу нелегальных иммигрантов в США. Документы, полученные Fox News, показывают, что картели стали активно использовать приложения социальных сетей, таких как TikTok, где они предлагают более 3000 долларов для американских подростков и молодых людей, которые должны перевезти нелегальных мигрантов в США, когда они достигнут границы.

Фото: AP Photo / Sandra Sebastian
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"Чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт, нужно 2 или 3 водителя", - говорится в одном из сообщений. "Нужно еще шесть водителей, граница уже пересечена. Дай мне знать, как ты можешь получить эти легкие деньги", - говорится в другом. Задача "рекрутов" состоит в том, чтобы доставить мигрантов с контрольно-пропускных пунктов в так называемое "место сбора", например, на стоянку магазина, где их забирает кто-то, кому доверяет картель, и переводит их в тайные убежища, разбросанные вдоль границы. Источники сообщили телеканалу, что завербованные дети часто используют внедорожники своих родителей, чтобы совершить эти поездки.

По оценкам властей, каждый день через границу посредством тоннелей и лазеек проходит более 1000 "беглецов" - людей, которые проникли в США, минуя пограничный патруль. Часто они проходят через щели в недостроенной стене на границе, которая так и не была завершена во время правления Трампа.

Президент Байден в субботу впервые назвал ситуацию на границе с Мексикой "кризисом", хотя позже Белый дом отказался от своих замечаний, заявив, что кризис произошел в Центральной Америке, но не на границе. Администрация Байдена, называя всплеск активности миграционного потока "проблемой", а не кризисом, обвинила администрацию Трампа в прекращении ряда способов предоставления мигрантам законного убежища. С приближением весенних и летних месяцев, когда число мигрантов часто достигает пика, нет никаких признаков того, что миграционный кризис в ближайшее время утихнет, отмечают наблюдатели.

Во вторник губернатор Аризоны Дуг Дьюси объявил о чрезвычайном положении и заявил, что отправляет к границе национальную гвардию, чтобы помочь чиновникам справиться с потоком нелегальных мигрантов. "Ситуация в наших приграничных общинах крайне плохая, если не хуже, чем то, что мы видели раньше", - сказал Дьюси.

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По данным USA Today, в марте количество мигрантов, которые стремились пересечь границу США и Мексики, увеличилось на 71 процент. Более 170 тысяч мигрантов были заключены под стражу в марте, практически полностью заполнив многочисленные фильтрационные центры.

Между тем

Воздействие ураганов - одна из многих причин, по которым мигранты из Центральной Америки совершают опасный путь к южной границе США в поисках убежища, и лишь один из примеров усугубляющихся климатом факторов перемещения и миграции. Ураганы Эта и Йота обрушились на Центральную Америку в ноябре прошлого года, вызвав проливной дождь, внезапные наводнения, оползни и ущерб урожаю в Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа. По данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на декабрь около 7,3 миллиона человек в регионе пострадали от двойного урагана. "Изменение климата усиливает основные факторы уязвимости и недовольства, которые, возможно, существовали в течение десятилетий, но теперь приводят к тому, что у людей нет другого выбора, кроме как переехать в США", - заявил в интервью CNBC Эндрю Харпер, специальный советник ООН по вопросам борьбы с изменением климата.

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