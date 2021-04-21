Кассационный суд обязал четко прописывать порядок общения бабушек с внуками

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал в своем обзоре судебной практики принципиально важное разъяснение: нижестоящие инстанции должны четко прописывать порядок общения бабушек и дедушек с внуками. Недосказанности в судебном решении ведут к скандалам, а суд не должен ставить старшее поколение в неловкое положение.

Когда взрослые не ругаются, то и дети счастливы. Это должны помнить и мамы, и бабушки. Фото: photoxpress

В Семейном кодексе закреплено, что дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. Однако зачастую это право приходится доказывать через суд.

В качестве примера Первый кассационный суд общей юрисдикции взял спор, случившийся в Московской области.

Истцы - дедушка и бабушка - обратились с иском к своей невестке, которая не дает им общаться с внучкой. Брак их сына распался, ребенок остался жить с матерью. Но дедушка и бабушка не стали от этого чужими людьми маленькой девочке.

Было несколько вариантов, как прописать в судебном решении бабушкины права. В конечном счете Первый кассационный суд пояснил, что правильным был такой порядок: "Каждую неделю месяца во вторник и среду в присутствии матери с 18.00 ч. бабушка и дедушка встречают внучку Т. около детского сада и проводят совместный досуг до 20.00 ч. этого дня; посещают Т. в детском саду на мероприятиях и детских праздниках. На мать ребенка возложена обязанность не чинить препятствий в общении Т. с дедушкой и бабушкой".

Бабушка и дедушка вправе приходить на праздники в детский сад

"Решение суда должно отвечать принципам исполнимости судебного акта, при наличии спора о порядке общения с ребенком суд должен указать, каким образом истцам надлежит согласовывать с матерью время общения с ребенком", пояснил в своем обзоре кассационный суд.

Спор же вышел в том, что другая инстанция предлагала прописать еще право бабушки и дедушки забирать ребенка к себе на десять дней летом и на три дня в период зимних каникул. Но конкретные дни надо было согласовывать с матерью девочки.

Кассационный суд напомнил о разъяснении пленума Верховного суда РФ, согласно которому суд должен определить порядок такого общения (время, место, продолжительность общения и т.п.), изложив его в резолютивной части решения.

В данном же случае понятно, что между сторонами есть спор и разговаривать им друг с другом трудно. Так каким образом они будут находить общий язык в таком болезненном для всех вопросе?

Так что именно суд должен был указать, каким образом истцам надлежит согласовывать с матерью время общения с ребенком. Раз нет четкости, пункт о каникулах - к большому сожалению для дедушки и бабушки - выпал из окончательного решения. Но, как пояснили "РГ" эксперты, окончательно вопрос не закрыт. Бабушка и дедушка могут отдельно поставить вопрос перед судом, чтобы тот более четко прояснил, когда и как они могут забирать ребенка во время каникул.

Прецеденты, кстати, есть. Например, в Краснодарском крае Светлана Ивановна У. добилась через суд права на недельные летние каникулы внука с выездом к морю.

История похожая: папа и мама развелись, ребенок остался у мамы. А ей, судя по всему, очень не хотелось делить сына с родственниками бывшего мужа. Пока ребенок был совсем маленький, женщина не отдавала сына на побывку бабушке под предлогом того, что он болеет. Всегда так совпадало, что болезнь нападала в те дни, которые суд выделил бабушке для общения с внуком. Бабушка вновь пошла в суд и добилась права забирать иногда к себе внука, в том числе на каникулы

Когда взрослые не ругаются, то и дети счастливы. Это должны помнить и мамы, и бабушки.

Между тем

Внуки станут ближе

В Государственной Думе рассматривается законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе право дедушки и бабушки жить вместе с внуками.

Да, старшее поколение имеет право на общение с внуками. И при этом, по действующим нормам, временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми.

"Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители, - сказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков".

Если родители по каким-то причинам отсутствуют, допустим, уехали в отпуск одни или работают где-то вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. "На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициатива, внесенная в Госдуму, исправляет ситуацию. Законопроект предлагается дополнить Семейный кодекс специальным положением, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Деньги

Алименты, установленные в твердой сумме, должны индексироваться

Индексация алиментов, установленных в твердой сумме, должна производиться автоматически. Не имеет значения, указано в решении суда на необходимость регулярной прибавки или нет. С разъяснением по этому поводу выступил Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практики: гражданину С. в 2008 году были назначены алименты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в пользу супруги. Исполнительный лист до сих пор находится в банке, банк регулярно индексировал сумму. Прокуратура попыталась оспорить начисленные проценты. Но банк действовал правомерно.

5 тысяч рублей - такую сумму установил суд еще в 2008 году мужчине в качестве алиментов

"Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится судебным приставом-исполнителем, организацией или иным лицом, выплачивающим должнику зарплату и иные периодические платежи, независимо от того, указано ли в судебном акте на возможность такой индексации, либо нет", пояснил Первый кассационный суд. Индексация производится каждый раз при повышении прожиточного минимума.