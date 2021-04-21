Киев не отказывается от идеи нападения на Донбасс

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Рубрика: В мире

Зе в периоде

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Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета". За нейтральной формулировкой скрывается срочная - в течение суток - мобилизация резервистов во время некоего "особого периода", то есть войны.
Позирование в военной форме не слишком помогает Зеленскому поднять рейтинг. Фото: Reuters Позирование в военной форме не слишком помогает Зеленскому поднять рейтинг. Фото: Reuters
Позирование в военной форме не слишком помогает Зеленскому поднять рейтинг. Фото: Reuters

Украинские политики, в том числе из "команды Зеленского", для понятий "война" и "военное положение" пока подыскивают замены вроде того самого "особого периода". На него, к слову, рассчитан и пока еще не принятый Радой закон об интернированных лицах, а фактически о создании концентрационных лагерей. И с каждым днем все меньше сомнений, что этот закон будет принят и подписан. Вместе с тем, статусные украинские спикеры - от военачальников и дипломатов до депутатов большинства и представителей переговорщиков в Минске - в последние дни снизили накал милитаристской риторики. Теперь они в унисон заявляют, что начатое Зеленским в феврале нагнетание обстановки, стягивание войск к линии разграничения, выход из режима перемирия и убийства мирных граждан - лишь часть большой дипломатической работы по "примирению и реинтеграции". При этом продолжаются военные учения вблизи линии соприкосновения, туда прибывают десятки иностранных советников и даже подразделения спецназа - британского и польского. Одновременно проводятся некие "антитеррористические" учения, сводящиеся к запугиванию населения в условно не лояльных регионах: в Одесской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях силовые подразделения на броневиках блокируют целые микрорайоны и проводят тотальную проверку документов. И иначе как акциями запугивания, то есть террора, это не назвать.

57 процентов украинцев считают деятельность Зеленского "дилетантской и непрофессиональной"

Извращенная логика вкупе с наглой ложью видных представителей киевского режима, вероятно, тоже объясняется "особым периодом", в котором они все, включая и Зеленского, находятся. Это следует даже из его последнего, рекордно демагогического и пустого по содержанию ролика. В нем ничего не говорилось ни о провале вакцинации в стране (дошло до того, что Госдеп не рекомендует гражданам США посещать Украину по медицинским показаниям, а также из соображений безопасности), ни о двузначных цифрах по безработице и инфляции, ни о бегстве людей, в том числе военнообязанных мужчин, за пределы страны. Все это Зеленский вновь пытается скрыть за тревожными обертонами в голосе и дипломатическими ужимками. Согласно опросу украинского центра Socis, уже 57 процентов украинцев считают его деятельность "дилетантской и непрофессиональной", еще 16 процентов - "популистской". Антирейтинг Зеленского приближается к 60 процентам. В такой ситуации ему только и остается, как уповать на "особый период".

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