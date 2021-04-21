Будут ли распространяться на белорусов новые меры контроля за мигрантами в России?

Иностранным гражданам, в том числе белорусам, при поездке в Россию скоро нужно будет получать массу разрешительных документов: Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект о мерах контроля над мигрантами.

"Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту. Кроме того, указывается, что отсутствие названных биометрических данных затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске, пребывание которых в России нежелательно.

Что же там нового в пакете поправок?

Самое главное - обязательная дактилоскопическая регистрация (бесплатно) и медицинский осмотр иностранцев (от 3 до 5 тысяч рублей), прибывших в Россию в безвизовом режиме на длительный срок, в том числе на заработки. Под длительным сроком имеется в виду нахождение в РФ более 90 дней в течение календарного года. Для тех, кто планирует поработать в России, указанные процедуры необходимо пройти в течение 30 календарных дней с даты приезда в страну.

На сегодня имеется ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время находиться в России без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Большую часть из них составляют граждане стран - членов Евразийского экономического союза. Например, на первое марта прошлого года их насчитывалось в России около 2,5 миллиона человек.

Особый статус белорусов, как граждан Союзного государства, в законопроекте никак не обозначен

Новые поправки вызывают обоснованные опасения у белорусских граждан, так как их особый статус, как граждан Союзного государства, в законопроекте никак не обозначен. Выходит, что они, несмотря на существование Союзного государства, подпадут под все нововведения.

К слову, в свое время в России был принят закон, запрещающий брать на работу водителей с иностранными правами. Под его действие автоматически попали и белорусские водители, что тут же вызвало негативный общественный резонанс. В итоге вопрос рассматривался на Совете Министров Союзного государства, и Постановлением от 16 июня 2017 года N 29 за гражданами Беларуси было закреплено право заниматься профессиональной и предпринимательской деятельностью, связанной с управлением автотранспортом, не меняя национальные права на российские.

Чем же чревато принятие нынешнего закона о мерах контроля за мигрантами? За комментариями мы обратились в Постоянный Комитет Союзного государства.

- Исходя из формулировок законопроекта можно предположить, что его положения будут распространяться на граждан Беларуси, прибывающих в Россию для занятия трудовой деятельностью, - пояснили "СОЮЗу" в Департаменте правового обеспечения. - По нашему мнению, это противоречит международным договоренностям между Россией и Беларусью. Ряд международных договоров и соглашений провозглашает принцип равенства прав граждан Беларуси и России - граждан Союзного государства - и обязанности государств по их обеспечению.

В Постоянном Комитете напомнили, что решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года N 4 "О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий" установлено, что "действующий на основе национального законодательства порядок регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граждан Беларуси в России и граждан России в Беларуси не применяется". В соответствии со статьей 70 Договора о создании Союзного государства "правовые акты, принятые ранее в рамках Сообщества и Союза Беларуси и России, продолжают действовать в части, не противоречащей Договору".

Более того, Договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года констатирует: договаривающиеся стороны обеспечивают гражданам России и Беларуси равные права на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-правовых гарантий на территориях России и Беларуси. Таким образом, к белорусским гражданам, трудоустраивающимся в России, должны применяться такие же требования, которые применяются к россиянам. При этом необходимо учитывать, что в Беларуси подобные дополнительные требования к российским гражданам не применяются.

- Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года подразумевает под собой интеграцию не только в экономической, но и в социальной, культурной, военно-промышленной и оборонной сферах, - подчеркнули в Департаменте правового обеспечения Постоянного Комитета. - В рамках Союзного государства строится единое правовое и миграционное пространство. Обеспечение равных прав граждан, в том числе в трудоустройстве и предоставлении других социальных гарантий, является предметом совместного ведения Союзного государства и государств - участников Договора и находится в центре внимания как органов Союзного государства, так и органов государственной власти и управления Беларуси и России. Введение дополнительных требований, тем более влекущих финансовые затраты на медицинское освидетельствование, противоречит нормам международных договоров и ставит под сомнение идею построения единого правового, экономического пространства Союзного государства.

В настоящее время Постоянный Комитет Союзного государства уже направил в профильный комитет Госдумы России обращение с просьбой внести в законопроект поправку, исключающую применение этих норм к гражданам Беларуси, которые прибывают в Россию для занятия трудовой деятельностью.