Кравцов: Выпускные вечера в школах планируется провести очно

Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно, с учетом требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
- Мы надеемся, что очно пройдут выпускные вечера, - сообщил ТАСС Сергей Кравцов. - Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний.
Также, по словам министра, у ведомства нет планов по досрочному завершению учебного года, а ЕГЭ планируется провести в ранее установленные сроки.
- Ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год, - подчеркнул Сергей Кравцов.
Напомним, основной период ЕГЭ намечен на 31 мая - 2 июля.