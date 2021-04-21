Кравцов: Выпускные вечера в школах планируется провести очно

Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно, с учетом требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Мы надеемся, что очно пройдут выпускные вечера, - сообщил ТАСС Сергей Кравцов. - Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний.

Также, по словам министра, у ведомства нет планов по досрочному завершению учебного года, а ЕГЭ планируется провести в ранее установленные сроки.

- Ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, основной период ЕГЭ намечен на 31 мая - 2 июля.