Российская валюта достаточно хорошо себя показала за неделю, прошедшую после ввода санкций США на покупку российского госдолга, по крайней мере, ее курс не снизился. Но рубль остается под сильным воздействием геополитики. На таком фоне динамика мировых рынков и даже нефти оказывает на него совсем незначительно влияние - скорее всего, так будет и в мае, пока не появится достаточно позитивных внешнеполитических новостей.

Рубль не ослаб после введения санкций США на покупку инвесторами первичных выпусков госдолга, поскольку такие ограничения оказались относительно мягкими (по сравнению, например, с возможностью введения запрета на его покупку на вторичном рынке или ограничений по обороту). По мнению министра финансов Антона Силуанова, здесь, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов.

"Тем не менее совместно с Банком России мы пристально следим за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности - будем их использовать в случае необходимости", - подчеркивал глава минфина. Применять их (по крайней мере до сих пор) не пришлось - в день объявления новых санкций рубль, напротив, начал укрепляться. "Наступление ясности в санкционной истории стало позитивным моментом для рубля. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии", - объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Геополитика, впрочем, пока продолжит играть главную роль в формировании курса рубля. Обратная связь с внешним фоном (динамикой мировых рынков и цен на нефть) восстанавливается лишь при появлении признаков улучшения геополитической обстановки, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Хорошим примером этого тезиса стало укрепление рубля во время ежегодного Послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина. Так, рубль, начинавший день со снижения к доллару и евро, во время выступления Путина стал заметно укрепляться на фоне заявлений президента о возможной личной встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН и открытости России для широкого государственного сотрудничества.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают повышения ключевой ставки Банком России в пятницу - интрига только в том, как сильно она вырастет. "Вместе с возможной геополитической разрядкой повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать возвращению российской валюты к девятимесячным вершинам около 72,5 рубля в паре с долларом", - допускает Бабин. Такой сценарий возможен, если не будет "черных лебедей" на нефтяном рынке, которые заставят котировки опуститься ниже 60 долларов за баррель Brent (сейчас - около 65 долларов).

С другой стороны, если ставку повысят только на 0,25 процентного пункта, краткосрочная реакция курса рубля может оказаться незначительной, говорит Бабин.

В то же время в мае будет снижаться поддержка рубля со стороны текущего счета платежного баланса России, указывает Васильев. Кроме того, восстановление экономической активности будет стимулировать спрос на импорт. Также в мае начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что также увеличивает спрос на валюту (но есть вероятность, что он окажется намного ниже хотя бы из-за закрытых пока для российских туристов Турции с Танзанией).

С точки зрения сезонности, май - относительно слабый месяц для рубля: за последние тринадцать лет рубль в среднем слабел в нем к доллару на 1%, отмечает Васильев. В итоге, по прогнозу аналитика, курс российской валюты в мае будет сохранять стабильность и находиться в диапазоне 73-78 к доллару и 89-93 к евро.