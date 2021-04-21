Новости

"Автодор" готов начать строительство трассы М-12 до Екатеринбурга в 2022 году 20:10
МОК намерен изменить олимпийский девиз 19:53
В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей 19:53
В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей 19:50
Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН 19:45
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020 19:42
Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока 19:37
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян 19:34
В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов 19:28
Умерла вдова балетмейстера Игоря Мосеева 19:23
Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены 18:58
Песков: Путин не знает о предложении Кравчука встретиться 18:50
Северный флот отработал поиск "вражеских" подлодок 18:50
Новый глава МИД Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы 18:33
Андрей Воробьев о Послании президента: Очень много заботы о каждом человеке 18:33
Московским школьникам помогут выстроить индивидуальную траекторию обучения 18:32
Росгвардейцы помогли организовать прием ветеранов из Франции и США 18:29
МВД обратилось к иностранцам, просрочившим срок своего пребывания в России 18:28
В Instagram появится возможность скрывать оскорбления 18:27
Россия поддержит сертификацию отечественных лекарств за рубежом 18:17
АКРА: 19 регионов могут заместить банковский долг бюджетными кредитами 17:54
Петербурженка родила здорового ребенка после четвертого кесарева сечения 17:54
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего 17:53
В архитектуре деловой программы ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий 17:51
38-летняя Алена Водонаева попала в реанимацию с инсультом 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 18:48
Рубрика: Экономика

Мир - рублю

Курс российской валюты теперь меняет не динамика рынков и цен на нефть, а геополитика
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Российская валюта достаточно хорошо себя показала за неделю, прошедшую после ввода санкций США на покупку российского госдолга, по крайней мере, ее курс не снизился. Но рубль остается под сильным воздействием геополитики. На таком фоне динамика мировых рынков и даже нефти оказывает на него совсем незначительно влияние - скорее всего, так будет и в мае, пока не появится достаточно позитивных внешнеполитических новостей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль не ослаб после введения санкций США на покупку инвесторами первичных выпусков госдолга, поскольку такие ограничения оказались относительно мягкими (по сравнению, например, с возможностью введения запрета на его покупку на вторичном рынке или ограничений по обороту). По мнению министра финансов Антона Силуанова, здесь, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Силуанов оценил объем средств на инициативы из Послания

"Тем не менее совместно с Банком России мы пристально следим за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности - будем их использовать в случае необходимости", - подчеркивал глава минфина. Применять их (по крайней мере до сих пор) не пришлось - в день объявления новых санкций рубль, напротив, начал укрепляться. "Наступление ясности в санкционной истории стало позитивным моментом для рубля. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии", - объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Геополитика, впрочем, пока продолжит играть главную роль в формировании курса рубля. Обратная связь с внешним фоном (динамикой мировых рынков и цен на нефть) восстанавливается лишь при появлении признаков улучшения геополитической обстановки, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Хорошим примером этого тезиса стало укрепление рубля во время ежегодного Послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина. Так, рубль, начинавший день со снижения к доллару и евро, во время выступления Путина стал заметно укрепляться на фоне заявлений президента о возможной личной встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН и открытости России для широкого государственного сотрудничества.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают повышения ключевой ставки Банком России в пятницу - интрига только в том, как сильно она вырастет. "Вместе с возможной геополитической разрядкой повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать возвращению российской валюты к девятимесячным вершинам около 72,5 рубля в паре с долларом", - допускает Бабин. Такой сценарий возможен, если не будет "черных лебедей" на нефтяном рынке, которые заставят котировки опуститься ниже 60 долларов за баррель Brent (сейчас - около 65 долларов).

С другой стороны, если ставку повысят только на 0,25 процентного пункта, краткосрочная реакция курса рубля может оказаться незначительной, говорит Бабин.

Силуанов рассказал, куда вложат деньги из ФНБ

В то же время в мае будет снижаться поддержка рубля со стороны текущего счета платежного баланса России, указывает Васильев. Кроме того, восстановление экономической активности будет стимулировать спрос на импорт. Также в мае начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что также увеличивает спрос на валюту (но есть вероятность, что он окажется намного ниже хотя бы из-за закрытых пока для российских туристов Турции с Танзанией).

С точки зрения сезонности, май - относительно слабый месяц для рубля: за последние тринадцать лет рубль в среднем слабел в нем к доллару на 1%, отмечает Васильев. В итоге, по прогнозу аналитика, курс российской валюты в мае будет сохранять стабильность и находиться в диапазоне 73-78 к доллару и 89-93 к евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минфин Курс рубля

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Россия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
Захарова: Вашингтон замалчивает планы по развертыванию ядерных вооружений
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово к 2024 году
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники