Курс рубля вырос на фоне Послания Путина

Курс российской валюты укрепился к доллару и евро в среду во время ежегодного Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14.20 мск, курс доллара опускался к рублю примерно на 30 копеек по сравнению с уровнем закрытия вторника, колеблясь около 76,5 рубля. Евро дешевел примерно на 60 копеек и находился возле отметки 91,8 рубля. На минимуме в среду курсы доллара и евро опускались до 76,33 и 91,65 рубля соответственно.

Укрепление рубля может быть связано с внешнеполитическими заявлениями Путина, в том числе о возможной личной встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН и открытости России для широкого государственного сотрудничества.