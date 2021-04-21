"Летающий танк" потерпел катастрофу в Эфиопии

Обращает на себя внимание лежащий на переднем плане блок для запуска неуправляемых реактивных снарядов.
По дымящимся обломкам трудно определить модификацию, поэтому делаются предположения, что это Ми-24 или Ми-35.
В составе ВВС данного африканского государства было всего 18 таких ударных "вертушек" советского производства.
Боевики Народного фронта освобождения Тыграя, утверждают, что это они сбили "летающий танк", однако о том, какое оружие было применено, не сообщается.
В то же время не исключено что катастрофа произошла не из-за обстрела зенитными пулеметами, пушками или попадания ракеты переносного комплекса, а из-за ошибки в пилотировании. К тому же нельзя исключать и какую-то техническую проблему.
С момента начала противостояния мятежного региона и центральных властей вооруженные силы страны достаточно активно применяли боевые самолеты и вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.
В ноябре прошлого года сообщалось об уничтожении МиГ-23, пилот которого был захвачен в плен.
Additional pictureshttps://t.co/xhPrytDGYc— Ethiopia Map (@MapEthiopia) April 20, 2021