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Рубрика: Экономика

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Лучшие туристические площадки мира скучают по туристам
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8438)
Из-за пандемии коронавируса в прошлом году культурные площадки в столице серьезно недосчитались туристов. Тенденция актуальна и сейчас. Новых гостей стараются привлечь с помощью мероприятий и всевозможных онлайн-форматов. Об этом рассказали представители туриндустрии на бизнес-форуме в "Москва-Сити", где обсуждалось будущее отрасли в постковидную эпоху.

По общему мнению участников форума, онлайн для туризма - вынужденная мера. И все уже подустали от этого формата. Никакие трансляции, говорят они, не заменят живых эмоций и впечатлений. Потому все надеются на скорейшее возвращение к прежней жизни. Как рассказала "РГ" заместитель генерального директора смотровой площадки PANORAMA360 Екатерина Перетягина, в минувшем "ковидном" году к ним пришли 280 тысяч человек.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Если сравнивать с 2019 годом, посещаемость упала на 65 процентов", - отметила она. По ее мнению, полностью прежние показатели восстановятся лишь через год-полтора. Чаще всего любоваться городом с высоты приходят жители Москвы и Подмосковья. Приезжают сюда также из других российских регионов. Иностранцев и до пандемии было немного - в среднем процентов десять. В основном приходили туристы из Германии, Франции, США.

Новых туристов самая высокая в Европе смотровая площадка планирует привлечь с помощью комбо-билетов. У туристов будет выбор - купить билет на смотровую за полную стоимость или воспользоваться скидкой и посетить сразу несколько точек в Москве. Например, прокатиться на канатной дороге или заглянуть в музеи парка "Зарядье".

ВДНХ тоже серьезно просела по посещаемости. "В прошлом году мы приняли всего 10,5 миллиона человек, а на этот год поставили планку в 20 миллионов", - рассказала старший советник гендиректора ВДНХ Юлия Скоромолова. По ее словам, сейчас основная аудитория главной выставки страны - жители столичного региона. Около 20 процентов - приезжие из регионов. В ближайших планах ВДНХ - запуск серии гастрофестивалей. Московский зоопарк в пандемию нарастил свою интернет-аудиторию, поскольку мероприятия, пока зверинец не работал, проводились онлайн. "Для нас это был уникальный опыт, потому что зоопарк за свои 157 лет никогда не закрывался, - подчеркнула советник гендиректора зоопарка по стратегическому позиционированию Юлия Бикбулатова. - Это отразилось и на животных, так как они привыкли к людям".

ВДНХ в прошлом году приняла всего 10,5 миллиона гостей, но планку на этот год поставили куда выше - ждут 20 миллионов человек 

В других странах культурные площадки закрыты до сих пор. Например, Берлинская телебашня не принимает посетителей с прошлого года. "Мы надеемся, что нас откроют к июню. Заполняемость площадки, правда, придется снизить до 25 процентов. Это нужно, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию, - рассказала по видеосвязи исполнительный директор Кристина Ауэ. - Чтобы привлечь аудиторию, будем устраивать мероприятия". А в Париже по-прежнему закрыта Эйфелева башня. Гендиректор Патрик Бранко Руиво рассказал, что до пандемии 80 процентов гостей главного символа Франции были иностранцы.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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