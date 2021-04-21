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21.04.2021 13:16
Рубрика: Общество

Маткапитал на третьего ребенка до миллиона рублей предложил ввести Евгений Нифантьев

Текст: Любовь Проценко
Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил ввести маткапитал на третьего ребенка до миллиона рублей. С таким предложением он выступил на празднике в честь пятилетия общественной организации "Мельница", объединяющей около 400 многодетных семей в районе Бирюлево Восточное.

Он считает, что сейчас многодетные семьи фактически подвергаются дискриминации, поскольку маткапитал выплачивается только на первого и второго малыша:

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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- Государством сделано многое в части поддержки семей. Родители получают различные выплаты, пособия до полутора лет. В стране действуют программа льготной ипотеки и адресная помощь для малоимущих. Но введенную в 2006 году программу материнского капитала пора значительно расширить. Включение в нее третьего ребенка окажет значимую помощь многодетным семьям и даст возможность задуматься об улучшении жилищных условий или об образовании своим детям.

Руководитель Центра поддержки многодетных семей "Мельница" Мария Беспалова согласна, что выплаты на третьего ребенка станут существенным подспорьем:

- Мы с радостью воспринимаем любую помощь. А если она еще и столь значимая, то это вдвойне приятно. Тем более, что самая острая проблема у нас - отсутствие нормального жилья. Выплата миллиона рублей при рождении третьего ребенка - отличная идея, за что Евгению Нифантьеву большое спасибо. Если получится ее воплотить в жизнь, то это будет по-настоящему значимым событием.

По мнению Екатерины Бокерия - дочери известного кардиохирурга Лео Бокерия, возглавляющей отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, идея Нифантьева здравая. Но важно подумать о механизмах защиты, чтобы стимулирующий инструмент государственной политики не стал источником злоупотреблений и наживы для нечистоплотных граждан:

- Мы врачи - и лично я сама - ратуем за то, чтобы рождаемость в стране росла и на свет появлялось как можно больше деток, чтобы они рождались и росли здоровыми. Поэтому предложение Евгения Нифантьева о введении материнского капитала на рождение третьего ребенка, да еще с повышенной ставкой в миллион рублей, в принципе, поддерживаю. Главное, родители должны помнить о своей ответственности перед детьми. Важно, чтобы дополнительно выделяемые деньги не были главным аргументом при принятии решения о появлении еще одного малыша в семье. Жизнь прекрасна и удивительна! Берегите себя и своих близких!

Общество Семья и дети Материнский капитал

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