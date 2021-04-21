Матвиенко: Законы во исполнение Послания будут приняты в весеннюю сессию

"Завтра (на Совете палаты - прим. "РГ") мы обсудим те меры, которые мы должны принять, в том числе - по развитию региональной политики, по социальной политике - с тем, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию", - сказала она.

Госдума и Совет Федерации согласуют свои действия, чтобы выполнить срочные поручения президента до начала июля, когда завершается весенняя сессия парламента. "Остальные - уже в осеннюю сессию", - сказала Матвиенко.

"Так что у нас не будет ни майских каникул, ни выходных, мы сейчас активно займемся подготовкой законов и нормативных актов для скорейшего вступления в силу тех решений, которые озвучены президентом в своем Послании", - добавила она.

Говоря о содержании документа в целом, Валентина Матвиенко отметила, что президент предложил обновленную стратегию развития страны. "Послание обращено не только к Федеральному Собранию, к правительству, оно сегодня было обращено к людям. Я думаю, граждане оценят меры дополнительной поддержки, внимание и заботу и соответственно на них отреагируют", - сказала глава Совфеда.