Матыцин прокомментировал приостановку создания европейской Суперлиги

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что проект по созданию футбольной Суперлиги был инициативой нескольких клубов, а сейчас его уже практически не существует.

Созданная в ночь на 19-е апреля 12-ю клубами Европы Суперлига объявила о приостановке проекта, который подвергся критике со стороны ФИФА, УЕФА, Международного олимпийского комитета и властей ряда государств. А уже в ночь на среду этот амбициозный проект был приостановлен.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал события вокруг Суперлиги.

"Ее уже, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила со стороны Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, нашего Российского футбольного союза, поэтому абсолютно поддерживаю это мнение", - цитирует РИА Новости слова Матыцина.

Против создания этого турнира выступили также Российский футбольный союз и Российская премьер-лига, выразившие полную поддержку УЕФА.

Из 12 основателей Суперлиги шесть уже объявили о выходе из проекта шесть представителей Англии - "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В итальянских СМИ сообщают о желании выйти из состава участников со стороны "Милана" и "Интера".