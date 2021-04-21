МИД РФ: Москва призывает Киев и НАТО отказаться от военных приготовлений

Россия призывает украинские власти и их партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в Донбассе. Об этом заявил директор Департамента международных организаций РФ Петр Ильичев.

Как отметил дипломат, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления. Что, в конечном счете, ведет лишь к нагнетанию напряженности в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины", цитирует Ильичева РИА Новости.

По его словам, пока Россия не планирует созывать срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Донбассе. "В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на "земле", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".