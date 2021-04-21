Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения

Вопрос о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения Министерством энергетики в настоящий момент не рассматривается. Об этом журналистам сообщил министр Николай Шульгинов, - говорится в информации ТАСС.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Сообщество потребителей энергии (СПЭ) Российской Федерации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, что союз, куда входят более 30 крупнейших предприятий различных отраслей экономики, выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Смысл предлагаемого нововведения состоит в том, чтобы увеличить цены за единицу электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы. При этом каждому региону предлагается дать возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.

Прогрессивная шкала энерготарифов, считают в организации, позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе, при котором в рамках социальной поддержки населения нагрузку несут потребители распределительных сетей - промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и бюджетные организации.