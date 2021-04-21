Минкульт готовит предложения для реализации озвученных президентом мер

"Министерство уже готовит предложения, чтобы меры, озвученные главой государства в Послании, были реализованы в кратчайшие сроки", - подчеркнула она.

Также Ольга Любимова напомнила, что многое для жителей сел и малых городов уже сделано и делается сейчас в рамках национального проекта "Культура". Так, за прошедшие два года были восстановлены и капитально отремонтированы 645 сельских домов культуры. Благодаря этому около двух миллионов человек в 69 регионах получили новые возможности для развития и самореализации.

Особое внимание уделяется строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек. В этом году начали строительство восьми таких центров, первые два откроются уже в 2022 году. А до конца 2024 года планируют построить и открыть 39 центров культурного развития.

Не останутся без внимания и общедоступные библиотеки, которые пользуются неизменной популярностью у жителей всех возрастов. Только в прошлом году количество посещений библиотек выросло почти на 18 процентов и превысило три млн человек. На данный момент в 76 субъектах РФ уже открыты 306 модельных библиотек, половина из них были модернизированы в 2020 году. В этом году планируют открыть еще 151 обновленную библиотеку.