Минобрнауки запустит программу поддержки региональных вузов

- До 1 мая мы распределим бюджетные места на 2022 год, большая часть из них - в регионы, - сказал Фальков. - Второе - поддержка региональных вузов. Президент поставил задачу поддержать не менее 100 университетов, и мы в ближайшие две недели запускаем программу "Приоритет-2030". Она направлена именно на это.

Кроме того, в министерстве поддержат предложения президента по развитию студенческого туризма. Речь о возможности останавливаться в путешествиях в кампусах и общежитиях вузов.