Минобрнауки запустит программу поддержки региональных вузов

В течение ближайших двух недель стартует программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", направленная на поддержку региональных университетов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию.
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- До 1 мая мы распределим бюджетные места на 2022 год, большая часть из них - в регионы, - сказал Фальков. - Второе - поддержка региональных вузов. Президент поставил задачу поддержать не менее 100 университетов, и мы в ближайшие две недели запускаем программу "Приоритет-2030". Она направлена именно на это.
Кроме того, в министерстве поддержат предложения президента по развитию студенческого туризма. Речь о возможности останавливаться в путешествиях в кампусах и общежитиях вузов.