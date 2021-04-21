Минпросвещения: На базе педагогических вузов создаются "Кванториумы"

На базе педагогических университетов уже в этом году будут созданы первые комплексы педагогических "Кванториумов" - технопарков, сообщает Минпросвещения.

Напомним, ранее президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию предложил в ближайшие 2 года дополнительно направить 10 млрд рублей на развитие наших педагогических вузов.

- Оснащение педагогических вузов современным учебным оборудованием - приоритетная задача министерства. Это позволит студентам научиться эффективно работать на новом оборудовании, которое также поставляется в школы в рамках нацпроекта "Образование", - прокомментировали в Минпросвещения. - Дополнительные же средства обеспечат дальнейшее улучшение инфраструктуры каждого федерального педагогического университета в ближайшие 2 года. Минпросвещения России активно работает над тем, чтобы программы для молодых педагогов были более практикоориентированы, интересны для молодежи. Будущие педагоги-студенты уже имеют право работать в школе и преподавать детям во время учебы на старших курсах профильных направлений подготовки. Начиная со следующего учебного года Минпросвещения России откроет в школах 5 тысяч профильных психолого-педагогических классов. Также разрабатываются программы взаимодействия школ и педагогических вузов.