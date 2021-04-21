Минпросвещения направило в регионы методичку по подготовке летнего отдыха детей. Есть важная информация для мам и пап.

Во-первых, регионам рекомендуется предусмотреть для родителей механизмы компенсации, если те покупают путевку ребенку. Может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых детей сотрудников. Во-вторых, в ведомстве подробно рассказали, как будут организованы отдых и оздоровление детей с учетом рисков распространения COVID-19.

Меры безопасности для лагерей с дневным пребыванием

Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены. Дозаторы с антисептиком для рук при входе во все здания и столовую. Ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.

В одном отряде не более 25 детей 1-4-х классов и 30 детей старшего возраста.

Два режима пребывания:

- с 8.30 до 14.30, двухразовое питание (завтрак и обед);

- с 8.30 до 18.00, обязательный дневной сон для ребят в возрасте до десяти лет, завтрак, обед, полдник.

Ежедневный "утренний фильтр" с термометрией детей и сотрудников. Незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей или "скорой".

Обеспечение персонала пищеблоков масками, перчатками. Проведение мероприятий максимально на открытом воздухе.

В стационарных лагерях

Большая часть мер - аналогичная: уборка, "утренний фильтр", антисептики... Но есть и различия.

Персонал допускается на каждую смену только после обследования на COVID-19.

Ограничения по наполняемости отрядов (не более 75%). За каждым закрепляется отдельное помещение.

На протяжении смены в лагере круглосуточно должны находиться врач и медсестра. Мероприятия с посещением родителей исключаются.

Какие документы о состоянии здоровья ребенка должны быть?

Сведения о прививках, перенесенных заболеваниях.

Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда (форма 079/у).