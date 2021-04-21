Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут дистанционно. Сделать это можно будет на портале госуслуг, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр отметил, что в среднем пособие будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка ежемесячно, что составляет половину регионального прожиточного минимума на детей. "Оформить его можно будет дистанционно - на портале "Госуслуги". Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений", - подчеркнул Котяков.

Напомним, что сегодня, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин сообщил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно.

Как поясняет Минтруд, такие выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).