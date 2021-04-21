Минтруд разъяснил порядок выплат пособий беременным женщинам

Дополнительную поддержку ежегодно будут получать свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя Послание президента Федеральному Собранию.

"Впервые неработающей женщине будет оказана поддержка в размере половины прожиточного минимума в том случае, если на ранних сроках беременности она будет признана нуждающейся", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что Минтруд выполнит поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. По его словам, пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки женщины на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей.

"Мы уже готовим необходимые нормативные документы", - заключил министр.