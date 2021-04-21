Миротворцы РФ используют беспилотники для контроля обстановки в Карабахе

Для получения объективных данных о ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе российские миротворцы активно используют технические средства. Так, на всех наблюдательных постах наших "голубых касок" установлены мобильные комплексы видеотрансляции. Обстановка также контролируется с помощью беспилотников "Орлан-10" и "Форпост".

"Бортовые средства позволяют определять координаты заявленных объектов и соответствие их фактическому местоположению, - процитировали в Минобороны РФ слова начальника службы беспилотной авиации Александра Крепышева. - Помимо этого, происходит сопровождение автомобильных и транспортных колонн. В основном наши средства используются для мониторинга горной, лесистой и труднодоступной местности" .

Дроны - очень удобные средства контроля. Полученные с их помощью картинки поступают на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все случаи пересечения линии соприкосновения сторон.

Надо сказать, что в Карабахе миротворцы используют беспилотники, которые не раз подтверждали высокую эффективность на различных учениях. Взять, к примеру, "Орлан-10". При стартовой массе 14-18 килограммов, он способен работать при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов и нести полезную нагрузку в пять килограммов. Эта нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Выпущенный с разборной катапульты, "Орлан-10" может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени транслировать картинку на пульт оператора. Дрон также способен выдавать целеуказания огневым средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых беспилотников.