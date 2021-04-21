Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана

В среду, 21 апреля, Минобороны РФ сообщило об очередных рейдах российских миротворцев, которые обеспечили безопасность и сопроводили через территорию Нагорного Карабаха семь колонн вооруженных сил Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что четыре армейских колонны проследовали через Лачинский коридор в северном и южном направлении. Одна - по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар. Еще две - в обратном направлении.

Кроме того, наши военные продолжают поиск и уничтожение на территории Карабаха оставшихся после боевых действий боеприпасов. "Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено три га территории, обнаружено три взрывоопасных предмета", - проинформировали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 23 ноября прошлого года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 гектаров земли, 621 километр дорог, 1 716 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов. Российские саперы нашли и обезвредили в общей сложности 25 583 взрывоопасных предмета.