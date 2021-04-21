МОК намерен изменить олимпийский девиз

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что олимпийский девиз может быть изменен.

О планах изменить привычный для всех любителей спорта девиз: "Быстрее, выше, сильнее", рассказал в среду на пресс-конференции глава МОК Томас Бах. По его словам это может произойти в ближайшие три месяца.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - приводит слова Баха ТАСС.

Нынешний девиз был утвержден в 1894 году первым Олимпийским конгрессом.