Мужчина заработал полмиллиона евро, установив мировой рекорд по прогулам

Сотрудник итальянской больницы установил мировой рекорд по числу прогулов, отсутствовав на работе 15 лет. При этом 67-летний мужчина заработал 500 тысяч евро, пишет газета Corriere della Sera.

Махинации в больнице города Катандзаро (область Калабрия) раскрыла Финансовая гвардия Италии. Согласно данным расследования, сотрудник службы пожаротушения устроился на работу еще в 2005 году, однако не отработал ни одного дня.

Правоохранители выяснили, что руководство управления не накладывало взысканий на подчиненного, потому что их "запугивали".

"В 2005 году в кабинет начальника службы пожаротушения вломился человек и, высказав завуалированные, но недвусмысленные угрозы безопасности его и его семьи, заставлял закрывать глаза на прогулы сотрудника", - говорится в заявлении итальянской прокуратуры.