"У меня в Беларуси родственники, на майские праздники собираюсь к ним в гости. Слышала, что Роспотребнадзор изменил правила для россиян, возвращающихся из-за границы. Надо ли мне после поездки в Беларусь сдавать тест на COVID-19?Яна К".

Правила

Надо ли россиянину сдавать тест на COVID-19 после поездки в Беларусь?

На официальном сайте Роспотребнадзора говорится: с 15 апреля изменен ряд пунктов постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

Теперь россиянам, возвращающимся из-за границы, в том числе из Беларуси, до прибытия в Россию необходимо заполнить на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) анкету. А после прибытия в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выложить результаты на портале "Госуслуги". До получения результата нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом. Теперь же касается всех путешествующих любым видом транспорта: на автомобиле, в автобусе, поездом...

Устанавливается особый режим въезда в Россию для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих на самолете из Армении, Беларуси и Киргизии. При пересечении границы они должны подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Документы

Что делать с больничным россиянину, работающему удаленно в белорусской компании?

"Сама я россиянка, но по трудовому договору работаю в белорусской компании удаленно на территории России. Недавно заболела и оформила российский больничный лист. В силу коронавирусных ограничений в Беларусь я приехать не могу. Что мне делать с больничным? Как он будет оплачиваться? Лидия П.".

Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- Право на пособия по временной нетрудоспособности имеют лица, на которых распространяется государственное социальное страхование и за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Гражданка России, постоянно проживающая в РФ и работающая в организации Беларуси дистанционно, имеет право на выдачу листка нетрудоспособности образца Республики Беларусь взамен листка нетрудоспособности образца РФ. При этом личного обращения работника в организацию здравоохранения Беларуси не требуется. Для этого необходимо проинформировать нанимателя и представить доступным способом (почтой, нарочным) листок нетрудоспособности, выданный в России, вместе с заявлением о назначении пособия по временной нетрудоспособности.

Наниматель обращается в государственную организацию здравоохранения по месту расположения офиса с ходатайством о выдаче листка нетрудоспособности утвержденной формы на основании прилагаемых документов, тем самым подтверждая факт работы и проживания работника за пределами Беларуси.

Выдача листка нетрудоспособности осуществляется по решению врачебно-консультационной комиссии указанной организации здравоохранения, на основании представленных листка нетрудоспособности, выданного пациентке в России, а также официального обращения (ходатайства) нанимателя при предоставлении документа, удостоверяющего личность нанимателя (его представителя).

Кошелек

Может ли белорус купить недвижимость в Крыму?

"Я гражданка Беларуси, а мой муж гражданин России. Хотим купить недвижимость и земельный участок в Крыму. Это возможно? Римма Игоревна".

Конечно, но, как говорится, есть нюансы. Белорусы имеют полное право приобретать недвижимость в России. А вот в отношении земельных участков есть ограничения.

Согласно статье 15 Земельного кодекса РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать в качестве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях. Их перечень устанавливается президентом России. Ограничения также касаются земель, расположенных на границах морских портов, и земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки из числа земель сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены только на правах аренды.

Президентом России подписан Указ N 201, в соответствии с которым большинство районов Крыма включены в перечень приграничных территорий. Указ вступил в силу с 20 марта этого года. Ограничения накладываются на земли в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них - Евпатория, Керчь, Ялта, Судак, Саки, Феодосия... Поэтому если вы выберете земельный участок, который попадает в перечень приграничных территорий, то оформить его не сможете. А вот у вашего мужа, как гражданина России, таких ограничений нет. Он может купить участок и оформить его на себя.