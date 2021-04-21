Налоговая служба Финляндии скрывала имена местных богачей

Налоговая служба Финляндии долгое время скрывала фамилии самых богатых граждан страны. При этом делала это по просьбе самих богачей.

Состоятельные финны, ссылаясь на Общий регламент защиты персональных данных, требовали вычеркнуть их имена из списка лиц, чей доход составляет не менее 100 000 евро в год. Такой список ежегодно запрашивали журналисты и без проблем его получали.

Однако в этом году представители СМИ получили очень скудный список. Тут же выяснилось, что в 2019 году более 230 финских богачей потребовали убрать их фамилии из списка. А в этом году - уже более 4600 состоятельных финнов захотели скрыться от глаз общественности.

Финский информационный портал Yle и представители других СМИ подали жалобу в суд на действие налоговиков и выиграли дело. Суд Хельсинки признал, что решение налоговой службы скрыть имена граждан с крупными доходами было незаконным. И теперь налоговая обязана предоставить журналистам имена тех, кто не хотел показывать свои доходы СМИ.