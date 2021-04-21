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Рубрика: Общество

Названы полезные для здоровья сосудов продукты

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Включение в рацион определенных продуктов положительно влияет на здоровье сосудов. Как рассказал нутрициолог Александр Мирошников, речь, в частности, идет о продуктах, которые содержат магний и калий.

Фото: Istock
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Например, большое количества магния - микроэлемента, который помогает расслаблять сосуды, содержится в миндале. Также желательно в паре с магнием употреблять калий, которого много в кураге.

"Когда мы комбинируем 4-5 штучек кураги плюс до 100 граммов миндаля - это "успокоительное". Калий также влияет на частоту сердечных сокращений - реже становится частота сердечных сокращений", - пояснил эксперт в эфире канала "Москва 24".

Положительно влияет на здоровье сосудов и витамин Е, содержащийся в растительных маслах. Он расслабляет и укрепят сосуды. Укреплению сосудов способствует также витамин С. Лидером по содержанию этого витамина является киви. Специалист рекомендует употреблять два киви в день.

Кроме того, по словам Александра Мирошникова, следует включить в рацион морскую рыбу, например семгу. Он порекомендовал съедать 120-150 граммов рыбы, которая обеспечит организм Омега-3 жирными кислотами, которые повышают эластичность сосудов. Также Александр Мирошников советует употреблять отруби, содержащие клетчатку, которая способствует выводу из организма ненужного холестерина.

"Если мы употребляем много жирных продуктов, требуется до 30 граммов клетчатки в день", - отмечает эксперт. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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