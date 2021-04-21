"Созвучия" вышли в свет

Проект читателям хорошо известен. Еще в 2013 году была выпущена библиотечка "Созвучие сердец", объединившая национальные литературы стран СНГ.

А потом в дополнение к 11 книгам, знакомившим с произведениями Валентина Распутина, Чингиза Айтматова, Мустая Карима, Иона Друцэ, других именитых и менее известных мастеров художественного слова, увидели свет альманахи "Созвучие. Беларусь - Россия", "Созвучие. Беларусь - Москва", "Созвучие. Беларусь - Санкт-Петербург".

Очередной выпуск литературно-художественного альманаха "Созвучие", который готовится к выходу в издательском доме "Звязда" и скоро придет к читателю, собрал под одной обложкой произведения писателей, литературоведов Беларуси, России и Казахстана.

В белорусском разделе альманаха - рассказ Владимира Короткевича "Книгоноши" в новом переводе на русский

- У нас уже сложилась традиция уделять внимание литературе малых народов, - рассказывает один из составителей альманаха поэт Виктор Шнип. - В альманах включали произведения поэтов и прозаиков Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Башкортостана... Не нарушаем традицию и в этот раз. В очередной выпуск, поддержку в издании которого оказало Министерство информации Республики Беларусь, вошли стихотворения даргинцев Аминат Абдулманаповой, Расула Багомедова, табасаранца Хаджи-Мурата Таибова, калмыков Эрдни Эльдышева, Раисы Шургановой...

Большое место в ежегоднике занимают произведения писателей Марий Эл. У белорусских и марийских авторов сложились достаточно хорошие отношения. В последние годы в Минске побывали директор Марийского книжного издательства прозаик и переводчик Юрий Соловьев, литературный консультант Союза писателей Марий Эл поэтесса Светлана Григорьева. Они настоящие генераторы в организации литературных связей. Марийские литераторы нередко печатаются в газетах и журналах Беларуси на белорусском и русском языках. Открытием "Созвучия" станет публикация повести российского писателя-мариниста, автора десятков книг, посвященных военной истории, Военно-морскому флоту, Николая Черкашина "Мальчик из Волковыска". Кстати, родился Николай Андреевич на Гродненщине, в Волковыске.