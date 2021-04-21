Новости

Рядом с местом исчезновения подлодки ВМС Индонезии найдено пятно нефти 17:14
Пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля 17:08
Под Петербургом грузовик без тормозов протаранил 4 машины и автобус 17:07
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет 17:04
В Чехии назначен новый глава МИД страны 16:54
Выборгская таможня не пропустила в Финляндию засушенных жуков 16:43
Опасные производства попросят предъявить современные технологии 16:41
В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей 16:40
Чекунков рассказал о мерах по демографическому развитию Дальнего Востока 16:36
Миротворцы РФ используют беспилотники для контроля обстановки в Карабахе 16:34
Песков рассказал о банковских вкладах Путина 16:28
МИД: Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая 16:24
Песков: Путин в ночь перед Посланием спал меньше обычного 16:24
Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка 16:13
Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью 16:12
Песков объяснил, о каких "красных линиях" говорил президент в Послании 16:11
Песков: Судьба жителей Донбасса небезразлична России 16:09
ЦИК: Более 146 тысяч человек записались на пробное онлайн-голосование 16:06
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба 16:03
В Москве начнется "погодная лихорадка" 16:02
Песков: Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо 16:00
Песков: Путину доложили о выступлении Зеленского 15:53
В Карелии после массового отравлении школьников возбудили дело 15:51
Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию 15:47
"ЕР" создаст рабочие группы по каждому направлению Послания президента 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 16:41
Рубрика: Общество

Опасные производства попросят предъявить современные технологии

Текст: Алексей Дуэль

При оценке воздействия на окружающую среду создаваемых объектов первой категории опасности потребуется представить анализ соответствия их технологических процессов требованиям наилучших доступных технологий. Такие нормы содержатся в новых требованиях по проведению оценки, подготовленных Минприроды, сообщает пресс-служба министерства.

Фото: iStock
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба

"Прежняя процедура была разработана еще в 2000 году, - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов. - За это время мир изменился. Вместе с тем требования к процедуре оценки воздействия на окружающую среду не менялись. Конечно, это неправильно. Сам принцип проведения оценки мы не изменили, но ввели ряд уточнений и дифференцировали требования к оценке воздействия на окружающую среду с учетом особенностей планируемой деятельности".

В документе два основных новшества. Первое касается анализа соответствия используемой технологии наилучшим доступным образцам. Второе - проведения общественных обсуждений. Информацию о том, когда и где они состояться, теперь надо будет публиковать на официальных сайтах органов власти, объяснили в Минприроды. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минприроды

Главное сегодня

Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19