Опасные производства попросят предъявить современные технологии

При оценке воздействия на окружающую среду создаваемых объектов первой категории опасности потребуется представить анализ соответствия их технологических процессов требованиям наилучших доступных технологий. Такие нормы содержатся в новых требованиях по проведению оценки, подготовленных Минприроды, сообщает пресс-служба министерства.

"Прежняя процедура была разработана еще в 2000 году, - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов. - За это время мир изменился. Вместе с тем требования к процедуре оценки воздействия на окружающую среду не менялись. Конечно, это неправильно. Сам принцип проведения оценки мы не изменили, но ввели ряд уточнений и дифференцировали требования к оценке воздействия на окружающую среду с учетом особенностей планируемой деятельности".

В документе два основных новшества. Первое касается анализа соответствия используемой технологии наилучшим доступным образцам. Второе - проведения общественных обсуждений. Информацию о том, когда и где они состояться, теперь надо будет публиковать на официальных сайтах органов власти, объяснили в Минприроды. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2020 года.