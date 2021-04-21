Опрос: Россияне решили провести отпуск дома или на даче

Отдохнуть дома собираются 18% россиян, на даче или в деревне - 10%. Такие данные приводятся в новом опросе сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из всех округов страны.

Те россияне, которые все-таки планируют провести долгожданный отпуск на море, выберут курорты Крыма и Краснодарского края. Так, 6% опрошенных летом собираются отдохнуть в Крыму, 5% - в Краснодарском крае, еще 1% - в Калининградской области. При этом женщинам наши курорты нравятся больше, чем мужчинам.

5% респондентов хотят совершить путешествие по другим регионам России. Самые популярные направления - озеро Байкал, Алтайский край, Карелия, Москва, Санкт-Петербург и т. д. За границей, на открытых туристических направлениях, собираются провести отдых 4% экономически активных россиян. В Турцию, если это направление все же будет открыто, готовы отправиться 3% опрошенных. Тех, кто планирует зарубежные поездки в открытые страны, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (8%).

А вот 28% россиян сообщили, что отпуска в этом году у них вообще не предвидится.