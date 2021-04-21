В четверг в подмосковной Балашихе омский "Авангард" и ЦСКА проведут третий матч финала Кубка Гагарина. Пока счет в серии равный - 1:1.

Лишь однажды в этом плей-офф армейцы проиграли два матча подряд - в противостоянии с питерским СКА. В остальных случаях после поражения главный тренер москвичей моментально проводил работу над ошибками, и ЦСКА выдавал если не идеальный матч, то близкий к тому. Вот и в финале после неудачного старта армейцы во втором матче, по сути, не оставили шансов сопернику - 3:0.

Правда, эксперт "РГ", олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков считает, что армейцам есть в чем прибавить. Тем не менее именно ЦСКА он называет фаворитом серии.

Можно сказать, что ЦСКА был близок к своему идеалу во втором матче финала?

Александр Пашков: ЦСКА продемонстрировал характерную для него быструю атакующую игру. Хотя мне кажется, что лучшие матчи у них уже в прошлом. Думаю, что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Все-таки прошедшие серии отняли у хоккеистов много сил. Не надо забывать, что у команд был сорван подготовительный период, да и во время сезона пандемия оказывала свое влияние. Поэтому говорить, что ЦСКА близок к идеалу, я бы не стал. Но и того, что показывают сейчас армейцы, хватает для локальных побед над соперником. С одной стороны, можно сказать, что ЦСКА подавил "Авангард" своей активностью по всей площадке. С другой, все-таки Омск уступает армейцам в классе. Об этом можно сказать. Поэтому разница существует. И для того, чтобы обыгрывать соперника, "Авангарду" в каждом матче нужно прыгать выше головы. Это удается не каждый день. В первом матче получилось. А во втором омичи оказались на своем месте. В роли побежденных.

Насколько сильно на итоговый счет второго матча повлияли удаления у "Авангарда"?

Александр Пашков: Удаления вызваны ошибками игроков с нарушением правил. А ошибки возникают, как правило, от усталости, когда игрок не успевает. Это надо учитывать в том числе, когда мы говорим о причинах поражения "Авангарда". Значит, физическое состояние команды было не лучшим.

Вообще в этом плей-офф много говорится о судействе. Как вам работа рефери в финале?

Александр Пашков: В игре много случайностей, говорю вам из личного опыта. Судья должен различать случайность и умысел, что у него, к сожалению, не всегда получается. Я вижу, что финальная серия пока проходит без явных ошибок судей, хотя иной раз им приходится решать сложные задачи. Пока они справляются.

Кто сильнее вам кажется в тренерской дуэли Игоря Никитина и Боба Хартли?

Александр Пашков: Я бы вот о чем сказал. ЦСКА опытнее, мощнее по составу, это ясно. Но надо учитывать, что команда, даже самая лучшая, иногда устает от своих успехов. И это тоже влияет на состояние как отдельных игроков, так и команды в целом. Поэтому, думаю, Никитину приходится значительную часть времени уделять мотивации, а Хартли этого как раз делать не нужно, потому что "Авангард" в КХЛ серьезных успехов не добивался.

Какой хоккей нам ожидать в третьей игре?

Александр Пашков: Содержание игры не изменится. ЦСКА по-прежнему будет пытаться играть более активно, в давление, а "Авангард" станет искать шансы в контратаках. Многое решит терпение со стороны обеих команд.

ЦСКА в этой серии пока фаворит, правильно я вас понимаю?

Александр Пашков: Объективно так и выглядит. Не безусловный фаворит, потому что идет борьба и с хорошей командой. Никто не может сказать, что ЦСКА наверняка выиграет эту серию, спорт хорош своей непредсказуемостью. Но шансы армейцев - предпочтительнее.

Где будем смотреть

22 апреля, четверг, "Матч ТВ"

19.30. "Авангард" - ЦСКА. Прямая трансляция