Перечислены шесть привычек украинцев, выдающих их за границей

Перечислены привычки, которые выдают украинских туристов, отдыхающих за границей. В первую очередь, они предпочитают везде ходить в купальном костюме - их не останавливают даже специальные таблички, запрещающие появляться в таком виде в общественных местах.

Также многие украинские туристы хотят обманом сэкономить деньги - в частности, некоторые пытаются попасть на территорию VIP-отелей, бассейнов и ресторанов, делая вид, что их браслет "прикрыт" полотенцем или одеждой, пишет интернет-портал "Обозреватель".

Но больше всего украинцев на отдыхе выдает их поведение. По мнению издания, они руководствуются принципом "кто раньше пришел на пляж, того и место" и совершенно не думают о других людях. Украинские туристы нередко отгоняют прочих отдыхающих от достопримечательностей и портят всем впечатление от экскурсии, в том числе постоянно возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе. Кроме того, украинцы нередко ведут себя очень громко в отелях или хостелах, где нет хорошей звукоизоляции.