Песков: Путин в ночь перед Посланием спал меньше обычного

Президент России Владимир Путин в ночь перед оглашением Послания Федеральному собранию спал меньше, чем обычно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вопрос на эту тему ему задал журналист радио "Комсомольская правда" в ходе интервью.

"Я точно не знаю, сколько он спал, но меньше обычного однозначно", - сообщил Песков. Он не исключил, что сон президента длился меньше четырех часов. "Он работал очень долго", - пояснил пресс-секретарь.

При этом президент сам решает, сколько времени уделять отдыху, и окружение, по словам Пескова, здесь не вмешивается. Поэтому работа на посту главы государства - большая ноша, признал представитель Кремля.

Хотя над Посланием работало немало сотрудников Администрации президента вместе с кабмином, но все же финальная часть работы - на самом Путине. "Он вносит уже финальную правку, - уточнил Песков. - Зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения".