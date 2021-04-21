Песков рассказал о банковских вкладах Путина

У Владимира Путина есть банковские вклады. Об этом "Комсомольской правде" рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что задекларированные Путиным автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф", скорее всего, хранятся где-то в гараже.

"Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он "Волгой" пользовался пару раз, но это было достаточно давно - то, что я видел. Он на "Волге", кажется, Буша катал, а прицеп "Скиф" - мне неизвестно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать", - рассказал Песков.