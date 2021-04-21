Песков заявил о внешней угрозе России и Беларуси

Россия и Беларусь постоянно подвергаются нападкам со стороны других стран, нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".

"Мы и по отдельности - Беларусь и Россия, и вместе - постоянная цель и объекты нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.

"Уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны - это абсолютно бесспорно", - продолжил пресс-секретарь президента.

Сегодня в Послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о Беларуси. Так он решил продемонстрировать, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику, пояснил Песков. "С этой враждебной политикой сталкивается и Беларусь, и наша страна, и много других стран в мире. Но лишь считанные единицы стран способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.