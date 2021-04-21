Почему иссяк переток накоплений в частные фонды

Желающих переводить пенсионные накопления в негосударственные фонды (НПФ) все меньше, а желающих вернуть их под управление государства все больше. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), за 2020 год из НПФ перевели накопления в ПФР 71,5 тыс. человек. Из одного негосударственного фонда в другой перешли 38 тыс. человек, а из ПФР в НПФ - лишь 15,8 тыс. Теперь в ПФР накопления формируют 38,5 млн человек ("молчунов"), в НПФ - 37,2 млн.

В числе причин в ПФР называют введенный запрет для НПФ привлекать агентов при заключении договоров об обязательном пенсионном страховании и введенное обязательное информирование клиентов о возможных потерях дохода при подаче ими заявления на переход в другой НПФ. Кроме того, отмечают в ПФР, тенденция вызвана высоким уровнем доходности инвестирования, который показывает на протяжении всех последних лет ГУК ВЭБ (под ее управлением находятся накопления "молчунов"): граждане понимают, что в ПФР они могут получить более высокую доходность, чем в НПФ. Доходность расширенного портфеля ГУК ВЭБ.РФ за последние три года составила 6,79% годовых - заметно выше инфляции.

Переходы в ПФР в 2020 году - это, скорее, точечное предпочтение ряда застрахованных лиц, поскольку при выборе любых услуг, в том числе финансовых, есть люди, тяготеющие к выбору организаций, ассоциированных с государством, отмечают в НПФ "Открытие".

"В этом году введение налогообложения процентов по банковским вкладам привело к появлению дополнительного (хотя и небольшого) преимущества у НПФ как инструмента накопления, однако для массового привлечения частных инвестиций НПФ должны выйти на более высокую доходность по сравнению с обычными депозитами", - подчеркивает Карина Худенко, специалист по налогообложению физических лиц, эксперт PwC.