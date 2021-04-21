Введение прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию ударит по самой малообеспеченной части населения, обострит социальные проблемы и будет тяжела в администрировании. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения не рассматривается.

Союз потребителей России в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложил увеличить тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет ее свыше установленной нормы. За ориентир был взят показатель - 100 кВт*ч в месяц на человека. В среднем сейчас потребление в России составляет 90 кВт*ч на человека.

На первый взгляд, предложение здравое, более бережливые граждане будут платить за электроэнергию меньше. Но истина прячется в деталях.

"Наиболее низкие тарифы и уровень чека за электричество у обеспеченных жильцов высотных новостроек и частных домов городских агломераций", - говорит замглавы практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко. Основную нагрузку несут менее обеспеченные граждане - жильцы старого жилого фонда многоквартирных домов, пояснил эксперт.

Эти дома построены еще в ХХ веке, часто даже не проходили капремонт. Значительная доля потребляемой в них энергии тратится из-за плохой теплоизоляции на обогрев улицы. Наиболее энергоэффективные, энергосберегающие бытовые электроприборы (плиты, стиральные машины, обогреватели и прочее) класса А+ и выше совсем не относятся к дешевым товарам. Скорее наоборот, чем выше класс энергоэффективности, тем дороже такая техника и по карману не всем.

По мнению Роженко, введение прогрессивных тарифов с низкой границей отсечения, около 100 кВт*ч, не только не решит вопрос, но и еще более обострит социальные проблемы, так как продолжит нагружать бюджет социально уязвимых категорий граждан и увеличивать льготы для обеспеченных слоев населения.

Ассоциация "Совет рынка" (регулятор энергорынков) считает, что прогрессивная шкала тарифов на электроэнергию для населения, предложенная СП, является комбинацией двух подходов к формированию тарифов, а именно: социальной нормы потребления и дифференциации тарифов по объемам потребления. Социальная норма потребления сейчас действует в шести субъектах РФ. Однако развитие данного механизма в других регионах не получило продолжения, что обусловлено сложной схемой администрирования. По мнению ассоциации, значительно больший потенциал имеет механизм дифференциации тарифов по объемам потребления, особенно в сочетании с адресной поддержкой малообеспеченных групп населения.

Тарифы дифференцируются по каждому лицевому счету без привязки к количеству проживающих. Они различаются по объемам потребления с учетом места проживания (городские и сельские населенные пункты), типа домов (оборудованные электроплитами, газифицированные и т.д.), категории потребителей (для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа).