Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Тихонов 
18:38 21.04.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)

Без показаний к применению

Вводить прогрессивную шкалу тарифов на электричество не планируется

Введение прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию ударит по самой малообеспеченной части населения, обострит социальные проблемы и будет тяжела в администрировании. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения не рассматривается.
Наименьший чек за электричество у жильцов высотных новостроек и частных городских домов. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Наименьший чек за электричество у жильцов высотных новостроек и частных городских домов. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Наименьший чек за электричество у жильцов высотных новостроек и частных городских домов. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Союз потребителей России в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложил увеличить тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет ее свыше установленной нормы. За ориентир был взят показатель - 100 кВт*ч в месяц на человека. В среднем сейчас потребление в России составляет 90 кВт*ч на человека.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что делать, если цифры в коммунальной платежке внезапно выросли

На первый взгляд, предложение здравое, более бережливые граждане будут платить за электроэнергию меньше. Но истина прячется в деталях.

"Наиболее низкие тарифы и уровень чека за электричество у обеспеченных жильцов высотных новостроек и частных домов городских агломераций", - говорит замглавы практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко. Основную нагрузку несут менее обеспеченные граждане - жильцы старого жилого фонда многоквартирных домов, пояснил эксперт.

Эти дома построены еще в ХХ веке, часто даже не проходили капремонт. Значительная доля потребляемой в них энергии тратится из-за плохой теплоизоляции на обогрев улицы. Наиболее энергоэффективные, энергосберегающие бытовые электроприборы (плиты, стиральные машины, обогреватели и прочее) класса А+ и выше совсем не относятся к дешевым товарам. Скорее наоборот, чем выше класс энергоэффективности, тем дороже такая техника и по карману не всем.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ

По мнению Роженко, введение прогрессивных тарифов с низкой границей отсечения, около 100 кВт*ч, не только не решит вопрос, но и еще более обострит социальные проблемы, так как продолжит нагружать бюджет социально уязвимых категорий граждан и увеличивать льготы для обеспеченных слоев населения.

Ассоциация "Совет рынка" (регулятор энергорынков) считает, что прогрессивная шкала тарифов на электроэнергию для населения, предложенная СП, является комбинацией двух подходов к формированию тарифов, а именно: социальной нормы потребления и дифференциации тарифов по объемам потребления. Социальная норма потребления сейчас действует в шести субъектах РФ. Однако развитие данного механизма в других регионах не получило продолжения, что обусловлено сложной схемой администрирования. По мнению ассоциации, значительно больший потенциал имеет механизм дифференциации тарифов по объемам потребления, особенно в сочетании с адресной поддержкой малообеспеченных групп населения.

Тарифы дифференцируются по каждому лицевому счету без привязки к количеству проживающих. Они различаются по объемам потребления с учетом места проживания (городские и сельские населенные пункты), типа домов (оборудованные электроплитами, газифицированные и т.д.), категории потребителей (для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа).

Сейчас читают

Ипотека
07:00

Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

На Москву приходится 28% от всей выданной в России льготной ипотеки. Действительно ли заемные деньги помогают москвичам решать квартирный вопрос и как изменились цены на жилье в столице - читайте в материале "РГ"

Госуправление
20.04.2021

Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Михаил Мишустин расширил условия программы "Семейная ипотека". До сих пор купить с ее помощью можно было лишь готовое жилье. Теперь же эти средства можно пустить также на приобретение земельного участка и строительство на нем своего коттеджа

Недвижимость
20.04.2021

Россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

Россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

Граждане станут получать информацию о своей недвижимости в личном кабинете на портале госуслуг. Возможности сервиса расширены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина. Данные будут загружаться из Единого государственного реестра недвижимости