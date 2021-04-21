Проект европейской Суперлиги приостановлен. Более того, с большей долей вероятности соревнований не будет. Девять из 12 клубов - основателей турнира официально объявили об отказе от участия в нем. И это только начало.

"ПСЖ" и его главная звезда Килиан Мбаппе с самого начала не выразили никакого интереса к Суперлиге. Фото: REUTERS

Создание Суперлиги обсуждалось грандами несколько лет. Но новость о ее проведении в августе этого года стала настоящей информационной бомбой. Причем объявлено было обо всем в тот момент, когда в Лиге чемпионов и Лиге Европы настала пора решающих матчей плей-офф.

Чем была вызвана такая спешка? Все просто: "Реал", "Ювентус" и присоединившиеся к ним команды не стали ждать исполкома УЕФА в понедельник, на котором были согласованы изменения в формате проведения Лиги чемпионов. Гранды отказались от новых предложений УЕФА и пошли ва-банк. Но, как оказалось позже, крупно просчитались.

Лучше всех себя должны чувствовать сейчас представители "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "ПСЖ". Эти клубы сразу дали понять: они не будут участвовать в Суперлиге.

- Могу прямо заявить, что "Баварии" неинтересна Суперлига. Наш клуб солидарен с Бундеслигой. Для нас большая честь представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы участвуем в лучшем клубном соревновании в Европе и не собираемся отказываться от него, - отметил председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге.

Одновременно с этим вся футбольная общественность выступила против нового турнира. Как бывшие, так и действующие звезды не скрывали своего негативного отношения. Жестче всех, пожалуй, высказался бывший капитан сборной Португалии Луиш Фигу, назвавший решение о создании Суперлиги "бессердечным и жадным шагом".

Не остались в стороне и болельщики. Во многом именно благодаря им шесть из шести представителей английской Премьер-лиги - "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" - во вторник официально объявили о выходе из турнира.

К шести английским командам присоединились также "Атлетико", "Интер", "Милан", раздумывает над выходом из турнира "Барселона". Выходит, что до последнего продолжают бороться только два клуба - основателя Суперлиги: "Реал" и "Ювентус". Хотя и между ними есть противоречия: президент "королевского клуба" Флорентино Перес все еще верит, что проведение соревнований возможно, в то время как его коллега Андреа Аньелли настроен менее оптимистично.

Организаторы Суперлиги обещали миллиарды долларов клубам, но не учли, что против этой идеи резко выступят те, для кого и существует футбол, - болельщики

Можно сказать с уверенностью, что европейские гранды, в частности "Реал" и "Ювентус", просчитались. Да, организаторы и спонсоры Суперлиги обещали участникам миллиарды евро, но эти деньги мало интересовали тех, для кого и существует футбол, - болельщиков. Даже в условиях карантина в некоторых странах люди вышли и высказали свою позицию. Как это было, к примеру, с поклонниками "Ливерпуля", которые уже несколько дней осаждают великий "Энфилд".

В каком-то смысле УЕФА одержал победу. Но к этой организации и ее президенту Александеру Чеферину тоже есть масса вопросов. Как уже было сказано ранее, гранды вели переговоры о создании нового турнира уже несколько лет. Наверное, от УЕФА стоило ждать хоть какой-то реакции по этому поводу, но он зашевелился только после того, как "Реал" и "Ювентус" выступили с заявлениями. У тех же болельщиков уже не первый год возникают претензии у УЕФА. Хочется верить, что все случившееся станет уроком для этой организации.

Что касается российского футбола, то вся эта история с Суперлигой прошла мимо нас. Была информация об определенном интересе к "Зениту", но она так и не получила подтверждения. Из функционеров высказался только президент РПЛ Сергей Прядкин, выразивший солидарность УЕФА.

Тем временем

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара", сообщает официальный сайт "быков". Березуцкий присоединился к экс-наставнику армейцев Виктору Гончаренко, который недавно возглавил "Краснодар". Напомним, что Василий в качестве игрока выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, после чего работал в клубе в качестве заместителя гендиректора "красно-синих" по спортивным вопросам, а затем оказался в тренерском штабе Гончаренко.