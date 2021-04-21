Одним из вызовов для компаний при переводе сотрудников на удаленную работу стало сохранение их мотивации и эффективности. Многие жаловались на нехватку живого общения с коллегами.

О том, как решить эту проблему, "РГ" рассказала директор по персоналу Московского кредитного банка (МКБ) Алена Ефремова.

Как вы решаете проблему разобщенности сотрудников на удаленке?

Алена Ефремова: Практически все наши корпоративные мероприятия мы перевели в онлайн-формат. При этом мы понимаем, что интересы у наших сотрудников совершенно разные, и нам было важно охватить нашими мероприятиями всех работников. За прошедший год мы провели онлайн фитнес-марафон, марафон по фейсбилдингу, киберспортивный турнир по четырем дисциплинам, проводим онлайн-благотворительные мероприятия.

По возможности мы также участвуем в очных мероприятиях. В сентябре прошлого года мы впервые приняли участие в Московском марафоне. В этом году планируем принять участие в трех крупнейших беговых событиях России, в том числе Московском полумарафоне в мае.

Также с 1 апреля мы запустили уникальную систему нематериального поощрения всех сотрудников банка "Лига МКБ", которая по сути является онлайн-игрой, объединяющих тех, кто активно участвует в жизни банка, показывает высокие результаты и демонстрирует высокий уровень развития общебанковских компетенций. Мы создали площадку на базе нашего корпоративного портала, где в будущем сотрудники смогут общаться, вести свои блоги или влоги.

Как вы развиваете HR-бренд компании? Что сделали в 2020-м и что делаете сейчас?

Алена Ефремова: В 2020 году мы приступили к разработке ценностного предложения работодателя (EVP), а также к разработке на его основе креативной и визуальной концепции для HR-бренда.

На базе корпоративного портала создана площадка, где сотрудники могут общаться, вести блоги и влоги

При разработке EVP мы двигались поэтапно: от подготовительного этапа, на котором провели установочную рабочую сессию с топ-менеджерами и амбассадорами бренда МКБ, этапа исследований, в который входили количественные внутренние и внешние исследования, работа с фокус-группами и целевыми аудиториями, анализ конкурентной среды, до разработки позиционирования, коммуникационной платформы и плана изменений.

Мы впервые участвовали в 2020 году в рейтинге работодателей hh.ru, что позволило нам определить наше положение на рынке для соискателей, своего рода сделать замер текущего положения среди крупных компаний численностью от 1001 до 5000 человек и продумать шаги для дальнейшего развития бренда работодателя МКБ.