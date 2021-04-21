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21.04.2021 11:21
Рубрика: Происшествия

После 20 лет розыска члена ОПГ из Петербурга нашли в Краснодаре

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости

В Краснодаре задержан член петербургской банды силовиков, которая причастна к дерзкому нападению на инкассаторов, совершенному 24 года назад. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина находился в официальном розыске почти 20 лет.

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Нападение на служащих одного из банков произошло возле пункта обмена валюты на Нарвском проспекте в июле 1997 года. Инкассатора расстреляли в упор, добычей преступников стали 224 миллиона рублей (сумма до деноминации).

- Была установлена причастность участников вооруженной группировки, состоявшей из представителей различных спецслужб, еще к нескольким убийствам, среди которых жестокая расправа с курсантом военного учебного заведения и завладение его боевым оружием в 1999 году, - рассказали в петербургском главке.

С 2002 года три участника ОПГ находились в розыске. Следствие установило, что один из них был обнаружен мертвым, другой был задержан через 12 лет, а вот сейчас - найден и третий, который много лет скрывался в родом городе. По данным следствия, после 2002 года он жил по поддельным документам, имел семью и даже легальный бизнес - агентство недвижимости. Хотя до этого "крышевал" влиятельного бизнесмена 1990-х годов и даже пережил два покушения на свою жизнь, организованных криминальными конкурентами.

В ближайшее время задержанного доставят в Петербург, после завершения всех следственных действий - а только по факту нападения на инкассаторов было возбуждено два уголовных дела по статьям 162 УК РФ "Разбой" и 105 УК РФ "Убийство" меру наказания ему определит суд.

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