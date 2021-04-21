Поставки российского продовольствия в Китай выросли в полтора раза

За I квартал 2021 года Китай закупил на 57% больше российской агропродукции, чем в I квартале 2020-го. В четыре с лишним раза выросли поставки соевых бобов, а с минтая Китай перешел на крабов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе - марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продовольствия, рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. КНР занимает второе место по объему импорта нашей продукции АПК. На первом месте - Турция.

Серьезно изменилась структура экспорта. Так, в 4,4 раза (до более 1 млн тонн) выросли поставки соевых бобов. В стоимостном выражении на них пришлась треть всех поставок в Китай (357 млн долл.), отмечают в "Агроэкспорте". При этом почти весь объем был экспортирован в январе. С 1 февраля для сои была введена экспортная пошлина в 30%. И экспортеры использовали механизм предварительного декларирования, заявив сразу большой объем, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сейчас поставки сои в Китай практически свелись к нулю. Экспорт подсолнечного масла снизился на 11% (до 168 тыс. тонн) в физическом выражении.

Но за счет высоких мировых цен экспортеры смогли заработать почти в полтора раза больше (+46%, 190 млн долл.), чем за тот же период в прошлом году. На масло приходится 17% от общего объема экспорта. По прогнозам Мальцева, в этом году поставки растительных масел увеличатся в денежном выражении. Хотя с октября этого года на подсолнечное масло также будет установлена плавающая экспортная пошлина.

Многолетний лидер экспорта в Китай - мороженая рыба и, в частности, минтай - опустился на пятое место. Экспорт рухнул в семь раз - до 46 тыс. тонн (64 млн долл.). На третьем месте по объему поставок теперь ракообразные - прежде всего живые крабы. Их экспорт вырос на 75%, до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка - в 2,2 раза, до 97 млн долл. По данным "Агроэкспорта", на них приходится 9% экспорта продовольствия в Китай.

Экспорт минтая в Китай упал в семь раз. Вместо него КНР активно закупала крабов

КНР - основной покупатель краба, а в новогодние каникулы спрос на него увеличивается. Рост поставок краба в Китай наблюдается последние 10 лет. В прошлом году этому помешал карантин, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. А вот ограничения на экспорт минтая пока так и не сняты. В конце 2020 года власти Китая ввели усиленные меры по профилактике распространения COVID-19, и поставки нашего минтая практически прекратились. По информации Зверева, сейчас в порту Циндао выгружаются контейнеры. Но возврата к прежнему формату оформления грузов так и не произошло.