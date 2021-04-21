Поставки российского продовольствия в Китай выросли в полтора раза

Новости

Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда 00:20
Politico: Забор вокруг Капитолия восстановят перед выступлением Байдена 00:19
Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на более поздний срок 00:02
"Манчестер Сити" официально сообщил о выходе из Суперлиги 20.04.2021
Младший министр обороны Британии подал в отставку 20.04.2021
Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник 20.04.2021
Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта 20.04.2021
"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу 20.04.2021
В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 20.04.2021
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 20.04.2021
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 20.04.2021
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 20.04.2021
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20.04.2021
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20.04.2021
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20.04.2021
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20.04.2021
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20.04.2021
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20.04.2021
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 20.04.2021
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Беларуси 20.04.2021
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 20.04.2021
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 20.04.2021
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 20.04.2021
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 20.04.2021
Москва встала в десятибалльных пробках 20.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Боб не выдаст

Поставки российского продовольствия в Китай выросли в полтора раза
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
За I квартал 2021 года Китай закупил на 57% больше российской агропродукции, чем в I квартале 2020-го. В четыре с лишним раза выросли поставки соевых бобов, а с минтая Китай перешел на крабов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе - марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продовольствия, рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. КНР занимает второе место по объему импорта нашей продукции АПК. На первом месте - Турция.

Фото: Виктор Васенин
Экспортеры получат онлайн новые меры поддержки

Серьезно изменилась структура экспорта. Так, в 4,4 раза (до более 1 млн тонн) выросли поставки соевых бобов. В стоимостном выражении на них пришлась треть всех поставок в Китай (357 млн долл.), отмечают в "Агроэкспорте". При этом почти весь объем был экспортирован в январе. С 1 февраля для сои была введена экспортная пошлина в 30%. И экспортеры использовали механизм предварительного декларирования, заявив сразу большой объем, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сейчас поставки сои в Китай практически свелись к нулю. Экспорт подсолнечного масла снизился на 11% (до 168 тыс. тонн) в физическом выражении.

Но за счет высоких мировых цен экспортеры смогли заработать почти в полтора раза больше (+46%, 190 млн долл.), чем за тот же период в прошлом году. На масло приходится 17% от общего объема экспорта. По прогнозам Мальцева, в этом году поставки растительных масел увеличатся в денежном выражении. Хотя с октября этого года на подсолнечное масло также будет установлена плавающая экспортная пошлина.

Многолетний лидер экспорта в Китай - мороженая рыба и, в частности, минтай - опустился на пятое место. Экспорт рухнул в семь раз - до 46 тыс. тонн (64 млн долл.). На третьем месте по объему поставок теперь ракообразные - прежде всего живые крабы. Их экспорт вырос на 75%, до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка - в 2,2 раза, до 97 млн долл. По данным "Агроэкспорта", на них приходится 9% экспорта продовольствия в Китай.

Экспорт минтая в Китай упал в семь раз. Вместо него КНР активно закупала крабов 

КНР - основной покупатель краба, а в новогодние каникулы спрос на него увеличивается. Рост поставок краба в Китай наблюдается последние 10 лет. В прошлом году этому помешал карантин, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. А вот ограничения на экспорт минтая пока так и не сняты. В конце 2020 года власти Китая ввели усиленные меры по профилактике распространения COVID-19, и поставки нашего минтая практически прекратились. По информации Зверева, сейчас в порту Циндао выгружаются контейнеры. Но возврата к прежнему формату оформления грузов так и не произошло.

Экономика ВЭД

Главное сегодня

Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
СМИ: Проект европейской Суперлиги остановлен
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники