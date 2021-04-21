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Рубрика: В мире

Премьер Греции представил график возвращения страны к "нормальной жизни"

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем телеобращении к гражданам представил график поэтапной отмены ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Фото: EPA-EFE/KATIA CHRISTODOULOU Фото: EPA-EFE/KATIA CHRISTODOULOU
Фото: EPA-EFE/KATIA CHRISTODOULOU

"Ситуация с пандемией в нашей стране, похоже, стабилизируется даже при высоком уровне заболеваемости, - отметил премьер. - Система здравоохранения, благодаря самопожертвованию наших врачей и медсестер, успешно сопротивляется давлению". В таких условиях, по мнению Мицотакиса, "политика постепенного и контролируемого снятия ограничений окупается".

Фото: iStock
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Тем не менее, несмотря на нацеленность властей на снятие "коронавирусных ограничений", на долгожданную Пасху 2 мая греки не смогут покинуть города и приехать в родные деревни.

"Наша цель - безопасная Пасха и свободное лето, - подчеркнул глава правительства. - Мы не должны путешествовать на Пасху, потому что в Аттике (столичный регион Греции) и крупных городах по-прежнему много носителей инфекции. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду".

Зато сразу после христианского праздника, 3 мая, начнут принимать клиентов многочисленные кафе и таверны Греции. Правда, только на летних верандах и с обязательным регулярным тестированием персонала на заболевание. Одновременно будет перенесено время комендантского часа с 21:00 до 23:00.

10 мая в стране откроются школы. Опять же, с обязательным тестированием преподавателей и учеников.

Следующим этапом, по словам премьера, станет открытие туристического сезона 15 мая. Гражданам и гостям Греции будет позволен выезд в другие области, а обязательные СМС-уведомления о перемещениях будут отменены.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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