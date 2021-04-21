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21.04.2021 09:24
Рубрика: В мире

Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы

Столкновение со стаей птиц могло стать причиной крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана. Как сообщает ТАСС со ссылкой минобороны Казахстана, эта причина рассматривается в качестве одной из версий. Данная версия - наиболее вероятная.

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В оборонном ведомстве отметили, что попадание птиц в случае истребителей приводит к более серьезным последствиям - в отличие от гражданских самолетов. В данной ситуации пилоты делали все возможное, они до последнего пытались посадить самолет.

Напомним, авиакатастрофа произошла 16 апреля. Истребитель Су-30-СМ Вооруженных сил Казахстана разбился вечером в минувшую пятницу. По имеющейся информации, воздушное судно выполняло учебно-тренировочные полеты. Крушение произошло в момент захода на посадку.

В мире экс-СССР Казахстан Авиакатастрофы

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