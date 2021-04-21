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21.04.2021 19:21
Рубрика: Власть

Фейки отключат

Прокуратура сможет блокировать ложные сообщения о терактах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, дающую прокуратуре полномочия блокировать в Сети фейковые сообщения о терактах.

"Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Сама инициатива была внесена в Госдуму летом прошлого года и уже принята в первом чтении. Но именно в ходе второго чтения она принимает окончательный вид. Поэтому данный этап многие эксперты называют ключевым.

"Законопроектом предусмотрено ограничение по решению Генерального прокурора России или его заместителей доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности", - рассказал Владимир Груздев.

Поправки предлагается внести в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Инициатива разработана Комиссией Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Комиссией установлены многочисленные факты распространения представителями иностранных государств информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность. При этом распространители подобной деструктивной информации находятся за рубежом, вне юрисдикции нашего государства, но воздействуют именно на российское общество", - отметил Владимир Груздев.

Он пояснил, что предусмотренная законопроектом норма позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка, которая угрожает безопасности государства и граждан.

"Надо подчеркнуть, что базовые принципы свободы слова не нарушаются: если авторы публикаций будут не согласны с блокировкой, они смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Но у государства должны быть механизмы защиты общества от деструктивного информационного воздействия, по сути не имеющего никакого отношения к свободе мнений. Правительство России предлагает доработать проект ко второму чтению. Согласно предложению также будут блокироваться фейки о терактах. Кроме того, прокуратура получит полномочия блокировать призывы к несанкционированным массовым публичным мероприятиям", - резюмировал Владимир Груздев.

Опасность фейков в том, что они могут вызвать панику. Собственно, в этом и есть цель тех, кто их распространяет. В случае принятия новации появится механизм удаления такой информации во внесудебном порядке. Прокуратура будет принимать решение и направлять документы в Роскомнадзор.

Власть Безопасность Правоохранительная система

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