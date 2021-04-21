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21.04.2021 18:40
Рубрика: Власть

Акцент на людях

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, бизнеса и регионов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
В среду Владимир Путин в семнадцатый раз выступил с Посланием Федеральному Собранию. Речь президента продолжалась 1 час 18 минут и носила ярко выраженный социальный характер. Забота о здоровье граждан, борьба с бедностью, восстановление доходов - вот над чем ближайшее время будет работать правительство. Снова акцент на семьях с детьми: выплаты получат родители-одиночки и беременные женщины. Международная часть была короткой, но яркой: если в отношении России будет пройдена "красная черта", она ответит "асимметрично, быстро и жестко".

"Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам", - обозначил Владимир Путин. Ими стали здравоохранение, соцполитика, экономика, регионы. Гораздо меньше времени президент уделил внешним делам. Прошлый год прошел под знаком коронавируса. "Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет", - подчеркнул Путин. Настоящим прорывом он назвал три российские вакцины. Осенью можно прийти к коллективному иммунитету, заявил президент и призвал всех сделать прививку. Путин указал создать надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, обеспечить независимость в производстве всех вакцин, лекарств против инфекций. А в случае появления заразы, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна за четыре дня разработать тест-системы и быстро создать вакцину.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
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В 2022 году будут внедрены принципы "социального казначейства" - федеральные пособия, пенсии, услуги будут оформляться в режиме "одного окна", "без беготни по инстанциям". А через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг можно будет получить дистанционно 24 часа в сутки.

Пандемия ударила по благосостоянию граждан, последовал рост цен, который съедает доходы. Президент поручил к июлю подготовить систему поддержки семей с детьми. И уже сейчас помочь неполным семьям: с июля детям из таких семей от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата - в среднем по стране 5650 рублей. А беременным, испытывающим материальные трудности, ежемесячно станут выплачивать в среднем 6350 рублей. И еще: с этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка. В середине августа единовременную выплату получат родители школьников: по 10 тысяч рублей на каждого. Мера касается и будущих первоклашек.

Президент предложил "окрасить" экологические платежи в госказну и направлять их на ликвидацию накопленного вреда и поручил правительству за месяц представить предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Он сообщил, что по итогам года будут решения о возможной донастройке налогового законодательства - поощрят тех, кто вкладывает дивиденды в развитие.

Важнейшей темой стало бремя долгов регионов. До лета кабмин подготовит предложения по долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов. Коммерческий долг региона, превышающий 25 процентов его доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кредиты для противодействия эпидемии также будут пролонгированы до 2029 года. А инфраструктурные бюджетные кредиты распределят так: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет их получить. Также Путин поручил разработать план газификации домов там, где уже есть сети, и за подводку газа до границы участка люди платить не будут.

В международной части Путин остановился на теме неудавшихся госпереворотов - на примере попытки убийства белорусского лидера. "При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада", - возмутился он.

Через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг можно будет получить дистанционно 24 часа в сутки 

Не прекращаются недружественные акции и в отношении нашей страны. Россию цепляют без причин, "и конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена", сравнил президент. "Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил Путин. Организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", предостерег он. "Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - сказал Путин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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