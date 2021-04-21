Путин: Подведение газа к участку должно быть бесплатным

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям отработать механизм, при котором граждане не будут платить за подведение газовой трубы к границам участка, на котором стоит жилой дом. Глава государства пообещал лично проследить за исполнением этого поручения.

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор, по не понятным для людей причинам, не имеют. Вроде, вот она - труба, а газа в домохозяйстве нет", - обозначил он проблему в ходе Послания Федеральному Собранию.

Глава государства поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. "Поддерживаю здесь предложение "Единой России" - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - заявил он.

При этом Владимир Путин пообещал, что лично проследит за тем, чтобы поручение было выполнено. "А то с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-то закорючки и запятые где нужно не поставят, и все будет стоять. Это абсолютно недопустимо. Я сам проверю", - заявил он.