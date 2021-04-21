Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга

Поведение отдельных партнеров в отношении России президент Владимир Путин сравнил с животными-персонажами Редьярда Киплинга.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, - подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - сказал он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Недружественные акции в отношении России не прекращаются, заметил глава государства. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта там - кто громче что-то скажет", - заявил Путин.

В этой ситуации, по его словам, Россия ведет себя в высшей степени сдержанно: "Можно сказать - прямо без иронии скажу - скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство".