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21.04.2021 13:40
Рубрика: Власть

Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга

Текст: Владимир Кузьмин
Поведение отдельных партнеров в отношении России президент Владимир Путин сравнил с животными-персонажами Редьярда Киплинга.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, - подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - сказал он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Путин: Мы сделаем все для достижения поставленных целей

Недружественные акции в отношении России не прекращаются, заметил глава государства. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта там - кто громче что-то скажет", - заявил Путин.

В этой ситуации, по его словам, Россия ведет себя в высшей степени сдержанно: "Можно сказать - прямо без иронии скажу - скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство".

Президент пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России

Текст: Владимир Кузьмин
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения, - заявил он в Послании Федеральному Собранию. - Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту". А где она будет проходить, это мы будет определять в каждом конкретном случае сами".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга

Россия, заверил глава государства, хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе с теми, с кем они в последнее время не складываются, и не стремится сжигать мосты. "Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, то должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - указал Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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