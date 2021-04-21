Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, - подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - сказал он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
Недружественные акции в отношении России не прекращаются, заметил глава государства. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта там - кто громче что-то скажет", - заявил Путин.
В этой ситуации, по его словам, Россия ведет себя в высшей степени сдержанно: "Можно сказать - прямо без иронии скажу - скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство".
Президент пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России
"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения, - заявил он в Послании Федеральному Собранию. - Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту". А где она будет проходить, это мы будет определять в каждом конкретном случае сами".
Россия, заверил глава государства, хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе с теми, с кем они в последнее время не складываются, и не стремится сжигать мосты. "Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, то должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - указал Владимир Путин.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию