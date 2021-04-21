В среду Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию, которое было посвящено выходу из вызванного пандемией кризиса. Главная задача властей - восстановить реальные доходы граждан и обеспечить их дальнейший рост. Президент объявил о новых социальных выплатах и предложил пакет дополнительных мер по поддержке регионов и экономики.

Среди тех, кто слушал президента в зале, в этот раз были не только политики и чиновники, но и герои года - медики. На обложке этого номера - главврачи трех больниц, первыми в Москве принявших удар ковида в марте прошлого года. Слева направо: Денис Проценко (больница N 40), Марьяна Лысенко (больница N 52), Валерий Вечорко (больница N 15).

О борьбе с COVID: смогли сработать на опережение

Свое Послание президент начал с темы коронавируса. Он отметил, что несмотря на тревогу, которую испытывали и власти, и граждане в начале пандемии, у него была твердая уверенность, что общими усилиями россияне смогут преодолеть эти вызовы.

Глава государства напомнил, какая атмосфера царила в стране год назад - число заболевших постоянно росло, не хватало медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты. "Но наряду с большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания", - сказал он.

"Граждане, общество, государство действовали ответственно, солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты", - добавил Владимир Путин. Он напомнил, что в пять раз - до 280 тысяч - было увеличено число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Российский лидер поблагодарил за самоотверженную работу врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников "скорой помощи", которые присутствовали в зале. "Спасибо вам и вашим коллегам из всех регионов России", - сказал он.

О необходимости вакцинации: пожалуйста, сделайте прививку

Коронавирус не побежден окончательно, остается прямой угрозой. В этой связи президент попросил граждан соблюдать рекомендации врачей, а чиновников - обеспечить все условия для массовой вакцинации.

Глава государства обратил внимание, что во многих странах ситуация складывается драматично - число заражений растет. "Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, - подчеркнул он, - и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны".

В связи с этим президент обратился не только к представителям властей разных уровней, но и к гражданам. "Дорогие мои, нельзя терять бдительность, - сказал Путин. - Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб".

Россияне в пандемию, по его оценке, проявили выдержку, соблюдая "изматывающие, но необходимые" меры предосторожности. Однако расслабляться нельзя. И здесь центральное значение, уверен президент, приобретает вакцинация.

Решение задачи формирования коллективного иммунитета к COVID-19 к осени во многом зависит от самих людей. "Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку", - призвал он.

Только так, согласно его убеждению, удастся заблокировать пандемию. "Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", - объяснил глава государства.

При этом правительство, минздрав, главы регионов, подчеркнул Путин, должны в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. "Возможность сделать прививку должна быть повсеместной", - указал президент. "Настоящий прорыв совершили наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - отметил он. "Эти и многие другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего технологического потенциала нашей страны", - заявил Путин.

Как обезопасить себя от будущих пандемий

Татьяна Непомнящих, заместитель гендиректора ГНЦ "Вектор":

- На современном этапе человечество сталкивается с повышенным риском распространения уже имеющихся и новых, не известных ранее инфекций, зачастую попадающих в человеческую популяцию от животных в результате преодоления межвидового барьера. Увеличивает этот риск активное и не всегда рациональное использование природных ресурсов, урбанизация, изменение климата. А стремительному распространению инфекции способствует активное международное общение - сейчас из одной точки света в другую, самую отдаленную можно долететь всего за несколько часов.

В этих условиях вспышки заболеваний, обладающих пандемическим потенциалом, остаются неизбежными и труднопрогнозируемыми как с точки зрения места их возникновения, так и с точки зрения того, какой именно инфекционный агент приобретет способность к заражению человека. Эти пандемические риски в первую очередь требуют наращивания лабораторных и медицинских возможностей.

Главное сейчас - обеспечить рост реальных доходов граждан

Самое главное для готовности к реагированию на биологические угрозы - это совершенствование оперативной разработки быстродействующих тест-систем. Правильно идентифицировать патоген необходимо, чтобы организовать карантинные мероприятия, гибко вводить и снимать ограничения, а также проводить мониторинг за появлением и распространением новых вариантов патогена - все это мы наблюдали в течение последнего года. Конечно, развивать всю эту систему крайне важно.

Что касается способов противодействия вирусным болезням, тут практически безальтернативный вариант - вакцинопрофилактика. Технологии быстрого создания универсальных вакцинных платформ, адаптируемых под любой новый патоген и доступных для масштабного производства вакцин, позволят не допустить широкого распространения инфекции среди населения и избежать большой нагрузки на систему здравоохранения.

Подготовила Ирина Невинная

"Для меня главная тема Послания - здоровье"

Дмитрий Морозов, глава Комитета Госдумы по охране здоровья, детский врач:

- Для меня это было медицинское послание: президент с этого начал и в конце речи снова вернулся к теме здоровья. Главная идея всей его речи - народосбережение. Он представил все важные направления, над которыми будем работать: это и продолжение онкологической программы, и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и защита от инфекций, и детское здравоохранение. У нас много чего сделано и делается: развитие первичного звена, усиление службы скорой помощи, мощная программа диспансеризации. Но надо двигаться вперед. И это тоже прозвучало в Послании и полностью созвучно мнению любого врача. Это и развитие новых медицинских технологий, персонализированного подхода к пациентам, и цифровизация здравоохранения, включая и направление телемедицины.

И еще очень важно: президент напрямую обратился к нации с призывом вакцинироваться. Это важнейший посыл. Мы должны понять: облигатное, то есть обязательное условие движения вперед - победа над эпидемией, а для этого нужна вакцинация.

Подготовила Ирина Невинная

О здравоохранении: деньги есть, нужно делать

"Здравоохранение во многих ведущих странах - мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят - не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии", - констатировал президент.

В то же время эпидемия ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, производстве лекарств. И задача - поставить такие технологии на службу гражданам.

- Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам, - заявил президент. - А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро.

Президент предложил рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета в ближайшее время.

О демографии: ситуация чрезвычайная, и сбережение народа - высший приоритет

"Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", - заявил Путин.

Семьи получат разовую выплату в 10 тыс. рублей на школьников и будущих первоклассников

Он подчеркнул: сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Стратегия здесь не меняется: необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Уже с июля будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов - в полном объеме. Коронавирус бьет по сосудам и сердцу, также сказал президент, указав правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые стали основными причинами преждевременной смертности. Это также и злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, отметил он.

От системы к человеку

Нюта Федермессер, автор проекта ОНФ "Регион заботы":

- Прозвучали очень важные слова, которые мы начали обсуждать вместе с Агентством стратегических инициатив и Общероссийским народным фронтом, когда готовили национальную социальную инициативу, а именно смысл изменений в социальной политике грядущего десятилетия "от системы к человеку" и "от категории к потребностям". И это в общем-то прозвучало, что система не должна, ломая человека, подстраивать его нужды под свои возможности. Ровно наоборот. У любого человека, вне зависимости от его слабостей, болезней, уязвимостей, у любого человека потребности одинаковы: потребность в медицинской помощи, потребность в образовании, потребность в семье, свободе передвижения и потребность в самовыражении. Вот эти потребности должна удовлетворять социальная сфера, а не реализовывать возможности самой себя. Вот это ключевое.

Подготовила Ирина Невинная

Время для "тонкой настройки" системы

Иван Стилиди, директор НМИЦ онкологии имени Блохина:

- В 2019 году, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", стартовал федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. За два с половиной года работы проекта многое сделано.

Сеть ЦАОПов - центров амбулаторной онкологической помощи, развернутых по всей стране, включая труднодоступные регионы, сделала более доступной первичную диагностику. Внедрены и продолжают внедряться стационарзамещающие технологии. Это позволяет проводить некоторые виды противоопухолевого лечения, например, лекарственную и лучевую терапию, без госпитализации пациентов в круглосуточный стационар. Это не только комфортнее для самого человека, получающего лечение, но и позволяет помогать значительно большему числу людей, нуждающихся в помощи.

За время работы федерального проекта была серьезно усовершенствована материально-техническая база региональных онкологических диспансеров, построены новые клиники, переоснащены крупные федеральные центры. Например, мы можем сказать, что переоборудованные в конце 2020 года у нас в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина операционные, новые линейные ускорители для проведения лучевой терапии, современные аппараты МРТ позволяют нам лечить пациентов с самыми сложными случаями, оказывать помощь больным с запущенными, редкими или осложненными онкозаболеваниями.

Базовые изменения произошли, наступило время для "тонкой настройки" системы. Сейчас важно развивать онкологическую помощь с учетом территориальных особенностей нашей страны, которые порой радикально различаются. И по климату, и по плотности населения, и по особенностям логистики и транспортной доступности. И при этом нам важно перейти от регионориентированной модели развития онкологической помощи к пациентоориентированной. Территориальная доступность учреждения важна, но еще важнее беспрепятственное попадание пациента к квалифицированному врачу. Здесь много нюансов, но если говорить в целом, мы должны уйти от субъектовой модели организации и перейти к федерально-окружному принципу построения противораковой службы России. Система должна работать на человека! Поэтому, организуя сеть профильных медицинских учреждений, мы должны отталкиваться не от возможностей регионов, а от потребностей пациентов. Необходимо планировать и вести расчеты в масштабах страны.

Подготовила Ирина Невинная

О детских лагерях: вернут половину стоимости путевки

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей, - сказал Владимир Путин. - Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь".

Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. "И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране", - заметил президент. Кроме того, он предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах", - подчеркнул он.

К 1 июля правительство должно подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Фото: Александр Корольков

О поддержке семей с детьми: новые выплаты тем, кому труднее

"Главное сейчас - обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью", - обозначил президент.

Он поручил кабмину к июлю подготовить целостную систему поддержки семей с детьми. "Государство должно оказать прямую поддержку семьям с детьми в сложной ситуации", - подчеркнул Владимир Путин. "Ряд новых решений надо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня", - сказал он. И предложил ряд новых мер по финансовой поддержке семей с детьми.

Родителей школьников ждет единовременная выплата - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Владимир Путин предложил распространить меру и на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. "Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - уточнил он. Деньги придут на карточки.

Еще одно решение касается неполных семей. Особенно трудно, когда дети идут в школу, и расходы объективно становятся больше. Поэтому с июля родители, воспитывающие в одиночку детей от 8 до 16 лет включительно, будут получать выплату. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Беременные женщины в сложной материальной ситуации тоже получат ежемесячную выплату от государства. "Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей в месяц", - сказал Путин. "Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги", - подчеркнул глава государства.

Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил президент

Кроме того, он предложил не учитывать стаж при расчет стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет. Родителям оплатят эти дни в размере 100% зарплаты.

В своем Послании Федеральному Собранию президент напомнил, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, что выглядит справедливым. "Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже", - отметил он.

"Все законодательные решения здесь надо принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - заявил президент.

"Чем больше стаж - тем больше оплата. 100% имеют женщины, у которых есть приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают", - добавил он.

Новые социальные выплаты семьям с детьми

- Все семьи, где есть дети школьного возраста, в середине августа получат по 10 тысяч рублей на ребенка, включая будущих первоклашек

- Неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 июля назначат выплату, средний размер которой по стране составит 5650 рублей

- Беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на ранних сроках, получат выплату в среднем 6350 рублей в месяц

- Родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа

- В 2021 году родителям вернут половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь

О цифровизации госуслуг: 24 часа в сутки, без беготни по инстанциям

Важная задача - новое качество госуправления. В следующем году в стране должны быть внедрены принципы социального казначейства, заявил президент. "Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные пособия будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна": без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации", - сказал он в Послании.

Глава государства обратил внимание, что уже в прошлом году правительство успешно справилось с тем, чтобы граждане могли получать часть господдержки "без справок, бумажек, иной волокиты". Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти, подчеркнул Путин. "Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме "24 часа в сутки/семь дней в неделю", - указал президент.

О взыскании алиментов: мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций

Президент потребовал от органов власти неукоснительного решения проблемы выплаты алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, подчеркнул он. "Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, с том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", - указал Путин.

- Эта процедура не должна унижать человека, - подчеркнул он. - Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки.

О поддержке педагогов: в колледжах и техникумах введут надбавку кураторам групп

Педагоги - кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать надбавку в 5 тысяч рублей. "С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате, - напомнил Путин. - Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату - пять тысяч рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей".

В период пандемии преподаватели, школьники, студенты колледжей и университетов учили и учились, принимали и сдавали экзамены. Фото: Gettyimages

Говоря о вузах, он заметил, что порядка 60% выпускников школ смогут в этом году поступить на бюджетные места в вузы. "Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира, - сказал Путин. - В ближайшие два года откроем еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% отдадим в регионы".

О рынке труда: нужно восстановить поскорее

Правительство должно восстановить рынок труда в России к концу 2021 года, напомнил задачу президент.

- Но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок, - призвал он в Послании. - Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции.

Президент поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.

Президент также напомнил о принятых мерах. "В прошлом году мы направили беспрецедентные средства на поддержку рынка труда. Сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Программа сработала именно потому, что бизнес сохранил ответственность. К сожалению, полностью избежать сокращений было невозможно", - добавил Путин.

О продуктах в магазинах: государство не будет директивно устанавливать цены

- Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан, - отметил президент. - Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, - к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили.

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов обсуждают акценты Послания. Фото: Константин Завражин

Президент подчеркнул, что задача правительства - сформировать долговременные условия, которые именно с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. "Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать, - сказал Путин. - Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере".

О газовых сетях: за подводку газа люди платить не должны

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор - по не понятным для людей причинам - не имеют. Вроде вот она - труба, а газа в домохозяйстве нет", - обозначил президент проблему в ходе Послания.

Глава государства поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. "Поддерживаю здесь предложение "Единой России" - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - заявил он.

При этом Путин пообещал, что лично проследит за тем, чтобы поручение было выполнено. "А то с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-то закорючки и запятые где нужно не поставят, и все будет стоять. Это абсолютно недопустимо. Я сам проверю", - заявил он.

О поддержке регионов: предоставим новые инструменты развития

Развитие страны возможно только при развитии ее регионов, заявил президент и предложил дополнительные меры их поддержки. Правительство до 1 июня должно представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов.

Прежде всего надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает глава государства. "Весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года", - заявил Путин. Кроме того, предложено провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены в прошлом году для реализации мер против коронавирусной инфекции. Срок их погашения истекает 1 июля. Президент считает, что возврат таких займов также можно продлить до 2029 года.

"Реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик. Тем более что мы предоставим субъектам Федерации новый инструмент развития", - подчеркнул Путин. Это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 процентов годовых и сроком погашения 15 лет. "До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полтриллиона рублей", - сказал глава государства.

Несправедливость устранена

Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома ОНФ:

- На "прямую линию" президента поступили тысячи обращений, где люди считают несправедливым то, что в общеобразовательных школах есть выплата для классных руководителей, а в средне-специальных организациях нет. Эта несправедливость устранена президентом. Это очень важная и нужная мера, которая будет действительно очень востребована.

Подготовила Ирина Невинная

Среднее профобразование в цене

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Уже сегодня около 60 процентов девятиклассников выбирают именно среднее профобразование. Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест для практических занятий, приближенных к реалиям передового производственного цикла. Именно поэтому необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях СПО крайне важна. Задачи по воспитанию, по руководству группой отчасти схожи с теми, что ложатся на плечи классных руководителей в школах. Министерство активно прорабатывает вопрос, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп. На выплату кураторам на календарный год с учетом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях на ежегодной основе необходимо и планируется около 9,5 млрд руб. в год.

Подготовила Ксения Колесникова

О внутреннем туризме: поддержат льготным рублем

"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%", - сказал президент.

Пилотными проектами станут развитие горнолыжного центра Шерегеш в Кемеровской области, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

Как отметил президент, с учетом инфраструктурных кредитов импульс к развитию получат целые туристические кластеры. Среди них - регионы Центральной России. Они смогут вывести на качественно новый уровень обустройство маршрута "Золотое кольцо России", раскрыть туристический потенциал таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск.

- Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма, вообще Черноморского побережья и тихоокеанского побережья, такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавказские Минеральные Воды с их жемчужиной Кисловодском, - добавил глава государства.

А как только позволит эпидемиологическая ситуация, "мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света". "Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - сказал Путин.

Об экологии: получил прибыль за счет природы - убери за собой

Президент поставил задачу не допустить повторения экологических катастроф наподобие той, что произошла в Норильске.

Он также попросил Федеральное Собрание ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. "Подход очень простой: получил прибыль за счет природы - убери за собой, - сказал Путин. - Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности".

Президент предложил установить квоты на выбросы вредных веществ во всех городах страны с острой проблемой качества воздуха

По его словам, принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. "Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей, и импортеров за утилизацию товаров и упаковки", - сказал президент.

Кроме того, будут установлены квоты на выбросы вредных веществ во всех городах России, где остро стоит проблема качества воздуха. "И предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм", - уточнил Путин, добавив, что сделать это нужно на основе прозрачного мониторинга.

Кроме того, он призвал адаптировать промышленность, АПК и инфраструктуру к вызовам изменения климата. Выброс парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. "Это сложная задача, имея в виду размер нашей страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики, - признал президент. - Однако абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима".

Нацпроект поможет раскрыть туристический потенциал малых городов России.

Туристический бизнес чувствует поддержку

Алексей Черняк, председатель Комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту:

- Продление программы туристического кэшбека позволит увеличить турпоток и стабилизировать цены на отдых. Кэшбек наиболее актуален для Крыма с октября по май. Он даст хорошую заполняемость отелей, а главное - подвигнет привыкшие работать сезонно объекты размещения переориентироваться на круглогодичную работу. Это повлияет и на стоимость их услуг. Что касается программы развития внутреннего туризма, которая предполагает получение льготных кредитов бизнесом на 15 лет для строительства и реконструкции гостиниц при кредитной ставке в 3-5 процентов, то Крым - самый перспективный для реализации регион. У нас в очень неприглядном состоянии находятся достаточно много объектов, в том числе ведомственных, которые мы готовы отдать инвесторам, собирающимся вкладывать в Крым. Тем более что санаторно-курортный комплекс - весьма популярное у них направление.

Сергей Зяблицкий, исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай:

- Турбизнес Республики Алтай уже оценил те шаги, которые в последнее время делает руководство страны для поддержки внутреннего туризма. Думаю, что и льготные кредиты на строительство гостиниц и туристических объектов будут очень востребованы в регионе. В республике сегодня не хватает мест размещения уровня трех звезд, и такая поддержка позволит восполнить этот пробел. Льготные кредиты по невысокой ставке станут хорошим подспорьем в развитии туристической инфраструктуры в Горном Алтае.

Подготовили Алексей Вакуленко, Татьяна Кузнецова, Симферополь - Барнаул