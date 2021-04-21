Спустя год после начала пандемии нового коронавируса персонал компаний в разных отраслях так и не вернулся к привычному формату работы. Где-то большая часть работников остается на удаленке, а где-то популярность набирает гибридная занятость, когда часть дней сотрудник работает в офисе, а часть - удаленно.

По данным исследования Unity, больше сотрудников отдают предпочтение именно гибридному формату, а не полностью удаленной занятости: 48 процентов заявили, что хотели бы работать из дома несколько дней в неделю.

Работодатели внедряют гибридный формат, потому что он отвечает потребностям сотрудников, которые привыкли работать удаленно за время пандемии, но скучают по живому общению с коллегами.

- Не только сотрудники, занятые в сфере цифровых технологий, информации и на административной работе, многие из которых уже работают удаленно, хотели бы сохранить гибкий подход к работе. Даже респонденты, чьи обязанности подразумевают работу с физическими товарами или контакт с клиентами, выразили желание организовать свою деятельность так, чтобы работать удаленно хотя бы время от времени, - рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Гибридный формат работы, по словам эксперта, помогает сотрудникам и компании экономить ресурсы.

Для сотрудников важно, что время, которое тратится на дорогу из офиса и обратно, теперь можно посвящать работе или досугу.

Работодатели внедряют гибридный формат, отвечающий потребностям сотрудников, которые привыкли работать удаленно, но скучают по живому общению с коллегами

Из-за этого снижается уровень стресса в пробках или общественном транспорте, что также позволяет сосредоточиться на работе. Также гибридный формат позволяет сотрудникам выровнять баланс личной и профессиональной жизни, сэкономить на офисной одежде и питании в кафе или столовых. "Работодатель экономит за счет оптимизации офисных пространств, снижения амортизационных и коммунальных расходов и сокращения экологического следа. Цифровизация бизнес-процессов ускоряется, что тоже несет в себе только плюсы", - добавила Мария Игнатова.

В опрошенных "РГ" компаниях рассказали, что в основном большая часть сотрудников продолжает работать удаленно.

-В нашей компании нет строгих ограничений по работе в офисе или удаленно, - говорит директор по персоналу компании Oberon Элина Кудишина. - Все сотрудники обеспечены рабочими местами и могут приехать поработать в офисе. Формат работы определяет непосредственный руководитель подразделения. В каких-то департаментах сохраняется 100-процентная удаленка, а другие отделы работают в офисе полным составом. За время пандемии мы хорошо подготовились и настроили разные форматы работы и дома, и в офисе.

Директор по персоналу Московского кредитного банка (МКБ) Алена Ефремова рассказала о результатах проведенного летом опроса сотрудников, согласно которым за несколько первых месяцев пандемии им удалось найти баланс между работой из дома и домашними делами. Эксперт также отметила высокий процент тех, кто хотел бы продолжить работу из дома, среди сотрудников, которые достаточно далеко живут или работают исключительно с программным оборудованием банка. "После завершения пандемии МКБ перейдет на новую операционную модель. Планируется, что минимум 30 процентов сотрудников банка будут работать в удаленном формате. Решение о том, кто сможет работать дистанционно, будет приниматься непосредственным руководителем по согласованию с менеджментом банка", - отметила Ефремова.

Гибридный формат позволяет сотрудникам выровнять баланс личной и профессиональной жизни

Во многих странах ЕС дистанционная работа остается обязательной - например, в Латвии. Сотрудники не возражают. "Большая часть работников хотят сохранить дистанционный формат и после окончания пандемии. 62 процента хотели бы работать дистанционно три дня в неделю и больше и только 7 процентов хотели бы работать в офисе все время. Что касается продуктивности, 87 процентов работников ответили, что она за все время дистанционной работы увеличилась или же осталась на прежнем уровне", - рассказала HR-директор, член правления Tet (ранее Lattelecom) Ингрида Роне. В компании планируют использовать гибридную модель после окончания пандемии. Работники будут иметь возможность работать дистанционно, но и приезжать в офис, например, для встреч с коллективом, мозговых штурмов, мероприятий, обучения и так далее.

Новым сотрудникам бизнес все чаще предлагает удаленную занятость - за год число таких вакансий увеличилось

Новым сотрудникам бизнес все чаще предлагает удаленную занятость - как отмечают рекрутеры, за год число таких вакансий увеличилось. Например, на hh.ru число вакансий, в которых работодатели указали постоянный удаленный формат работы, в 2020 году составило почти 200 тысяч - более чем в два раза выше, чем за 2019 год. В начале 2021 года тренд сохраняется, вакансии с удаленкой растут еще более быстрыми темпами - в среднем на 38 процентов ежемесячно, за период с января по середину апреля их количество уже достигло 168 тысяч. По словам Марии Игнатовой, больше всего вакансий с постоянной удаленкой открыто для соискателей, ищущих работу в ИТ (каждая 10-я вакансия), телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, науке и образовании. Также почти 10 тысяч вакансий с удаленкой предназначены для студентов и молодых специалистов.

- Полностью или частично удаленную работу, как правило, предлагают рекрутерам, специалистам по продажам, работникам кол-центров, разработчикам, дизайнерам, интернет-маркетологам, PR-специалистам, бухгалтерам. Топ-менеджерам нужно быть готовым к работе на стационарных рабочих местах: компании не готовы нанимать управленцев, которые все время работают дистанционно, - рассказал управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел.

Во время самоизоляции многие профессии трансформировались: появились онлайн-няни, онлайн-психологи и онлайн-тренеры. Сейчас, с послаблением карантинных мер, спрос на этих специалистов снизился. Однако стабильный рост сектора удаленной занятости обеспечивает множество других профессий, относящихся к digital-сфере: интернет-маркетологи (в обязанности которых входит SEO-оптимизация, SERM, запуск рекламных кампаний), копирайтеры, SMM-специалисты, специалисты e-commerce, администраторы интернет-магазинов, программисты.

- В дальнейшем число удаленных вакансий останется на стабильно высоком уровне, хотя их по-прежнему будет кратно меньше, чем предложений о работе в офисе или вакансий с гибридным режимом труда, - полагает Феликс Кугел. - Присутствие в офисе (хотя бы несколько дней в неделю) для многих компаний остается приоритетом. В очном формате проще адаптировать новичков, контролировать работу сотрудников и сохранять рабочую атмосферу в коллективе.